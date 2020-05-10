Коронавирус
Телеканал 360°Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке разрывать договор аренды. Против него активно выступают владельцы торговых центров.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.РБК10 мая в 08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии
Собеседник10 мая в 09:31
Ритейлеры просят Володина ускорить принятие закона о расторжении договоров аренды
Коммерсантъ10 мая в 12:10
Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами
ИА Красная Весна10 мая в 12:16
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 04:20, Ашберн
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
Биатлон
Драчев назвал внеочередные выборы главы СБР пиром во время чумы
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал внеочередные выборы президента организации пиром во время чумы, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:42
Экономика
Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса
Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Известия 01:47
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
Правительство утвердило создание ТОР «Столица Арктики» в Мурманске
«Правительство Российской Федерации постановляет: создать территорию опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» на территориях муниципального образования «Кольский район» и городского округа «Город Мурманск» Мурманской области», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:59
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС вчера в 06:40
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ вчера в 13:21
Гаджеты
SSD-накопители ADATA Falcon обеспечивают скорость чтения до 3100 Мбайт/с
Скорость последовательного чтения информации достигает 3100 Мбайт / с, скорость последовательной записи — 1500 Мбайт / с. Накопители способны выполнять до 180 тыс. операций ввода / вывода в секунду (показатель IOPS) при произвольном чтении и записи данных блоками по 4 Кбайт.
3DNews 01:58
Общество
СПЧ попросит перевести статью о нарушениях на митингах в КоАП
Как сообщил руководитель СПЧ Валерий Фадеев, статья "Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации" должна быть переведена в КоАП.
Московский Комсомолец 02:36
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
Армия и оружие
Танковая бригада ВСУ остановлена коронавирусом: сводка
Военные преступники 58-й и 54-й бригад под командованием Кащенко и Майстренко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Верхнеторецкое (нижнее), поселков шахт им. Гагарина и 6/7.
Rusvesna.su вчера в 09:21
Кино
Определен самый популярный фильм в период самоизоляции
Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
Политика
Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
Здоровье
На Кубани число заболевших коронавирусом достигло 1929
Из общего числа заболевших, 628 пациентов выздоровели, в том числе 33 человека за минувшие сутки, 22 человека скончались.
Kursk.com 10 мая в 05:18
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Здоровье
В Чечне от коронавируса умер заместитель главврача скорой помощи
Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Республики Чечня Рамзан Айдамиров умер после заражения коронавирусом.
РБК вчера в 23:36
Здоровье
В Челябинской области умерли две пациентки с коронавирусом
Что касается летальных исходов, то за прошедшие сутки умерло два человека: 82-летняя женщина с острой сердечной недостаточностью (COVID-19 сопутствующее заболевание) и 66-летняя пациентка (ковидная пневмония).
Южноуральская панорама 03:00
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Здоровье
Роман Старовойт продлил ограничения в Курской области
По словам губернатора, в ближайшее время в курской БСМП откроется 260 новых коек, а затем там же еще 325.
Kurskcity.ru 03:37
Общество
В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру
Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
Экономика
WSJ: США разорвали контракт на поставку 10 млн масок за $55 млн
Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) расторгло с американской компанией Panthera Worldwide контракт на поставку 10 млн медицинских респираторных масок N95 на сумму $55,5 млн.
ТАСС вчера в 23:43
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки
Тульские новости 11 мая в 09:52
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Коммерсантъ 01:57