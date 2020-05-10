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Телеканал 360°Телеканал 360°Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке разрывать договор аренды. Против него активно выступают владельцы торговых центров.
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с чего всё началось

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК10 мая в 08:34

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Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъ11 мая в 11:01

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

РБК10 мая в 08:34

Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде

Телеканал 360°10 мая в 16:45

Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами

ИА Красная Весна10 мая в 12:16

Бизнес попросил Госдуму принять законопроект о возможности одностороннего разрыва договора аренды

Компания10 мая в 10:35

Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии

Собеседник10 мая в 09:31

Торговые сети просят спикера Госдумы ускорить принятие законопроекта об одностороннем прекращении договоры аренды

Эхо Москвы10 мая в 21:08
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Общество

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Общество

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Общество

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Российская газета 05:35
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
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Общество

Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь

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РИА Новости 05:39
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Экономика

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Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
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Политика

США хотят усилить санкции против России за нарушение прав человека

В Конгрессе США представили проект резолюции, предлагающий ужесточить антироссийские санкции за нарушение прав человека, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Общество

В Пермском крае выявлено 48 новых заболевших коронавирусом

С начала эпидемии коронавирусом в Пермском крае заболели уже свыше 800 человек.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова описала момент, когда узнала об обмане Петренко

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Bimru.ru 04:28
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В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

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Общество

Санатории Краснодарского края откроются с начала лета

Санатории Краснодарского края откроются с начала лета Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о возобновлении с 1 июня работы курортных объектов, имеющих лицензии на медицинские услуги, при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в регионе.
Коммерсантъ вчера в 13:39
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» сообщила о ситуации с COVID-19 на Украине

Добавим, что общенациональный карантин действует на территории Украины с 12 марта, то есть уже два месяца.
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Цветы у могил вермахта: СК может открыть уголовное дело

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Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
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Общество

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Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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Шоу-бизнес

61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках

61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках У певицы разглядели импланты ягодиц.
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Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса в США повысили

Ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME) повысили прогноз по уровню смертности в США из-за коронавируса.
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Педагог социального приюта в Уфе опубликовала оскорбляющие детей видео

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Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов

Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
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