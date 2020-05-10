Коронавирус
Телеканал 360°Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке разрывать договор аренды. Против него активно выступают владельцы торговых центров.
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.РБК10 мая в 08:34
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Ритейлеры просят Володина ускорить принятие закона о расторжении договоров аренды
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