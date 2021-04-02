Renault опубликовала акции на свои автомобили в апреле 2021 года

Все клиенты Renault Finance, которые в апреле приобретают Logan и Logan Stepway 2020 года производства, по-прежнему могут получить выгоду по трейд-ин до 40 000 рублей и 1 год КАСКО в подарок.