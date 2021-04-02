Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
Как рассказал руководитель группы закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров, за последние полгода наибольший рост цен среди электроники наблюдался в ноутбуках низкого ценового сегмента.В источнике
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Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
Нехватка чипов и других комплектующих, вызванная замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса, может вызвать рост цен на ноутбуки и дефицит устройств в России, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров.
РИА Новости20:08