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РИА Новости

Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки

Как рассказал руководитель группы закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров, за последние полгода наибольший рост цен среди электроники наблюдался в ноутбуках низкого ценового сегмента.В источнике
РИА Новости
Евразия Daily
Профиль
News.ru
РБК
Телеканал 360°
Царьград
НТВ
С чего всё началось

Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки

Нехватка чипов и других комплектующих, вызванная замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса, может вызвать рост цен на ноутбуки и дефицит устройств в России, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров.
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Россиян предупредили о подорожании ноутбуков

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