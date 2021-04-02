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РИА Новости

Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки

По данным экспертов, ранее опрошенных РИА Новости, цены на электронику уже выросли с начала года на 5-20 процентов в зависимости от типа товара, это связано с дефицитом основных комплектующих.В источнике
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Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки

Нехватка чипов и других комплектующих, вызванная проблемами с логистикой на фоне пандемии коронавируса, может вызвать рост цен на ноутбуки и их дефицит в России, сообщили РИА Новости представители крупнейших ритейлеров.
РИА Новости20:08

Подробнее о событии

Ритейлеры ожидают роста цен на ноутбуки в России

ФАН22:10

Россиян предупредили о подорожании ноутбуков

Телеканал 360°21:55

Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки

РИА Новости20:08

В России могут подорожать ноутбуки, предупреждают ритейлеры

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Россиян предупредили о возможном росте цен на ноутбуки

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