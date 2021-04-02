По данным экспертов, ранее опрошенных РИА Новости, цены на электронику уже выросли с начала года на 5-20 процентов в зависимости от типа товара, это связано с дефицитом основных комплектующих.

С чего всё началось Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки Нехватка чипов и других комплектующих, вызванная проблемами с логистикой на фоне пандемии коронавируса, может вызвать рост цен на ноутбуки и их дефицит в России, сообщили РИА Новости представители крупнейших ритейлеров. РИА Новости 20:08