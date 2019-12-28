Общество

РИА НовостиРИА НовостиРитейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года - беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое.
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с чего всё началось

Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
РИА Новостивчера в 19:18

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Названы самые популярные у россиян гаджеты в 2019 году

Комсомольская правда00:17

Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

РИА Новостивчера в 19:18

Ритейлеры назвали самую популярную технику в России в 2019 году

URA.Ruвчера в 22:03

Беспроводные наушники стали самым популярным мобильным аксессуаром в РФ

News.ruвчера в 20:42

Названа самая популярная у россиян техника в 2019 году

RT на русскомвчера в 19:42

Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал

Народные новостивчера в 19:30

Названы самые популярные гаджеты у россиян в 2019 году

Lenta.ruвчера в 22:48
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Происшествия

Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Казахстане

РИА Новости 26 декабря в 23:42
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета вчера в 09:32
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Srnsk вчера в 11:05
Футбол

«Тоттенхэм» вернул из аренды трех игроков

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о решении клуба вернуть из аренды трех своих игроков.
Sportbox.RU вчера в 17:07
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«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru вчера в 11:37
Происшествия

Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

РБК 26 декабря в 11:50
Авто

До России доберутся «заряженные» Audi SQ7 и SQ8

Авторевю 26 декабря в 04:04
Происшествия

В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»

РИА Новости вчера в 23:25
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 26 декабря в 06:12
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
РИА Новости вчера в 17:03
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.
РБК вчера в 23:42
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости 26 декабря в 16:44
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия

Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью

Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.
РИА Новости вчера в 20:37
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru вчера в 17:06
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Путин сыграл в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади

iReactor 26 декабря в 02:06
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Видео сражения русских фанатов «Звездных войн» впечатляет больше, чем фильм

Ловкие парни из московской «Школы саберфайтинга» сразились на «световых мечах» на чемпионате мира по фехтованию и умудрились впечатлить многих пользователей соцсетей больше, чем последний фильм новой трилогии.
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Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel

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Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
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Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Газета.Ru вчера в 05:54
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru вчера в 12:22
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 26 декабря в 04:27
Авто

Volkswagen зарегистрировал названия для трех новых кроссоверов

Автостат вчера в 06:57
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об испытаниях комплекса ПВО «Гибка-С»

Как сообщает "Красная звезда", в Министерстве обороны России рассказали о проведении испытаний комплекса управляемого вооружения противовоздушной обороны сухопутных войск "Гибка-С".
Московский Комсомолец 24 декабря в 16:26
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