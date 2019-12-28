Общество
РИА НовостиРитейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года - беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое.
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с чего всё началось
Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.РИА Новостивчера в 19:18
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Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал
Народные новостивчера в 19:30
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Происшествия
Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве
Политика
Захарова назвала «Северный поток-2» не касающимся США делом
Проект газопровода «Северный поток-2» является европейским делом, которое не касается США.
Происшествия
В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов
По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Культура
Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»
Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.
Армия и оружие
Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт от военно-воздушных сил США стоимостью 768 миллионов долларов на производство ракет "воздух-воздух" для США и 22 их союзников, сообщил Пентагон в пятницу.
Футбол
Хосеп Гвардьола: «Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул»
Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул. Мне уже давно задают этот вопрос, у меня один и тот же ответ.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Единоборства
Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Происшествия
В Уфе вынесли приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании
Кировский районный суд Уфы в четверг вынес приговоры трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передает РИА Новости.
Гаджеты
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Общество
УАЗ выпустит кемпер на базе «Буханки»
Как отмечает издание speedme.ru, новую модификацию «Буханки-кемпера» дизайнеров ульяновского автозавода «UAZ Nederland» вдохновили дома на колесах, представленные на голландской выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в городе Утрехт.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Хоккей
«Нью-Джерси» проиграл «Торонто», Гусев и Михеев забили по голу
Гости победили в овертайме со счетом 5:4. В составе хозяев гол забил Никита Гусев. Форвард прервал свою безголевую серию из 17 встреч.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Театры
Волгоградский НЭТ продолжит творческий поиск с новым худруком
Музыка
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Кино
Звезда «Игры Престолов» скончался в своем доме в Белфасте
Данбар скончался в своем доме в канун Рождества, на 31-м году жизни. Причины смерти актера пока не уточняются.
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде
Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Технологии
Sony запатентовала девайс с OLED-дисплеем для игровой консоли
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Крыма
Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья. Это не первый случай разведки американского беспилотника в районе Крыма.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Киберспорт
В Dota 2 нашли три невыпущенных предмета — один из них позволяет выучить сразу все таланты
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.