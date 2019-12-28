Общество

РИА НовостиРИА НовостиРитейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года - беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое.
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с чего всё началось

Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
РИА Новостивчера в 19:18

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Названы самые популярные гаджеты у россиян в 2019 году

Lenta.ruвчера в 22:48

Ритейлеры назвали самую популярную технику в России в 2019 году

URA.Ruвчера в 22:03

Названа самая популярная у россиян техника в 2019 году

RT на русскомвчера в 19:42

Беспроводные наушники стали самым популярным мобильным аксессуаром в РФ

News.ruвчера в 20:42

Стало известно, какие гаджеты россияне покупали в уходящем году

Аргументы и Фактывчера в 21:23

Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал

Народные новостивчера в 19:30

Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

РИА Новостивчера в 19:18
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве

RT на русском вчера в 23:38
Политика

Захарова назвала «Северный поток-2» не касающимся США делом

Проект газопровода «Северный поток-2» является европейским делом, которое не касается США.
Lenta.ru вчера в 18:27
Происшествия

В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Российская газета 26 декабря в 01:40
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Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»

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Мир фантастики вчера в 13:16
Армия и оружие

Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет

Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт от военно-воздушных сил США стоимостью 768 миллионов долларов на производство ракет "воздух-воздух" для США и 22 их союзников, сообщил Пентагон в пятницу.
РИА Новости вчера в 21:00
Футбол

Хосеп Гвардьола: «Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул»

Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул. Мне уже давно задают этот вопрос, у меня один и тот же ответ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:28
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
РИА Новости вчера в 16:13
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 08:30
Политика

На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Pravda.Ru вчера в 08:40
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Авто

Седан Audi A6 подешевел в России

В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Автоновости дня 26 декабря в 06:19
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
РИА Новости 26 декабря в 23:05
Единоборства

Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Газета.Ru вчера в 21:22
Происшествия

В Уфе вынесли приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы в четверг вынес приговоры трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 26 декабря в 06:16
Гаджеты

Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли

Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
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Общество

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Как отмечает издание speedme.ru, новую модификацию «Буханки-кемпера» дизайнеров ульяновского автозавода «UAZ Nederland» вдохновили дома на колесах, представленные на голландской выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в городе Утрехт.
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Хоккей

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РИА Новости вчера в 23:43
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«Нью-Джерси» проиграл «Торонто», Гусев и Михеев забили по голу

Гости победили в овертайме со счетом 5:4. В составе хозяев гол забил Никита Гусев. Форвард прервал свою безголевую серию из 17 встреч.
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Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
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Театры

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Lenta.ru вчера в 09:03
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StarHit.ru вчера в 13:00
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Звезда «Игры Престолов» скончался в своем доме в Белфасте

Данбар скончался в своем доме в канун Рождества, на 31-м году жизни. Причины смерти актера пока не уточняются.
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Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

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Технологии

Sony запатентовала девайс с OLED-дисплеем для игровой консоли

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Армия и оружие

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РБК вчера в 23:42
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Киберспорт

В Dota 2 нашли три невыпущенных предмета — один из них позволяет выучить сразу все таланты

CyberSport.ru вчера в 17:14
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
РБК вчера в 18:26
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