Общество

РИА НовостиРИА НовостиРитейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

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Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
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Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

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