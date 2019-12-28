Общество
РИА НовостиРитейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году
Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал
Народные новости19:30
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 20:56, Ашберн
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Технологии
Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ
Разработанный в России аналог Google Pay и Apple Pay могут сделать обязательным к предпродажной установке на реализуемых на территории России гаджетах.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Шоу-бизнес
Песков рассказал, что не видел жену больше месяца
Фигурное катание
Косторная побила свой мировой рекорд в короткой программе на ЧР
Фигуристка Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России.
Армия и оружие
Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России
В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Общество
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
Авто
Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»
В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
Авто
В Сети появились первые фото российского электромобиля «Монарх»
Первые фотографии российского электромобиля «Монарх» были опубликованы в Сети 27 декабря.
Футбол
Первый тренер Сулейманова: «Шапи пришел записываться, я ему говорю: «Ты же совсем маленький»
Мурза Мурзаев, первый тренер форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал знакомстве с футболистом.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Политика
Трутнев попросил объявить выговор для замглавы Минпромторга
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить выговор замглавы Минпромторга РФ Виктору Евтухову.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Гаджеты
Oppo представила линейку смартфонов Reno3
Происшествия
Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Казахстане
Кадры с пассажирским самолетом Bek Air, упавшим после вылета из Алма-Аты, опубликованы на YouTube-канале издания Zakon.kz.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Политика
В Черногории протестуют против нового закона о церкви
В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Политика
Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2
Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Экономика
Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.