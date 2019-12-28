Общество

РИА НовостиРИА НовостиРитейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

В МТС отметили, что главный аксессуар 2019 года - беспроводные наушники: это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи в натуральном выражении выросли более чем втрое.
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с чего всё началось

Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
РИА Новости19:18

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Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

РИА Новости19:18

Названа самая популярная у россиян техника в 2019 году

RT на русском19:42

Ритейлеры назвали самую популярную технику в России в 2019 году

URA.Ru22:03

Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал

Народные новости19:30

Беспроводные наушники стали самым популярным мобильным аксессуаром в РФ

News.ru20:42

Стало известно, какие гаджеты россияне покупали в уходящем году

Аргументы и Факты21:23

Названы самые популярные гаджеты в России

ФедералПресс21:23
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
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Посол России в Польше был вызван в польский МИД

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Вести.Ru 16:53
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В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
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На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
StarHit.ru 13:00
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Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ 21:19
Происшествия

На Гавайях нашли тела шести погибших людей при крушении вертолета

Спасатели обнаружили тела шести человек, погибших при крушении вертолета на Гавайях.
РБК 22:12
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Спорт

WADA получило письмо от РУСАДА о несогласии России с санкциями

Глава РУСАДА Юрий Ганус вчера, 27 декабря, рассказал, что рассмотрение дела может привести к ужесточению санкций в отношении России, потому что публичные слушания «раскроют миру обоснования решений WADA».
Коммерсантъ 16:57
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Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 13:51
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Политика

Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне

Проект российской ракеты для полетов к Луне получил значительное число замечаний, но они будут устранены в ходе технического проектирования, которое начнется в следующем году, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 19:08
Политика

На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
RT на русском 21:49
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

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Шоу-бизнес

Песков рассказал, что уже больше месяца не видел свою супругу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что уже больше месяца не пересекался со своей супругой Татьяной Навкой из-за работы.
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Происшествия

В Свердловской области ограбили автозаправку

В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
ТАСС 12:31
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева произвела фурор в образе рокерши

Терешкович проделала большую работу, представ сразу в нескольких образах.
Суть событий 03:29
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
Музыка

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
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Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

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Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
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На Ямале два человека погибли при пожаре на месторождении НОВАТЭКа

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Политика

Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
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УАЗ выпустит кемпер на базе «Буханки»

Как отмечает издание speedme.ru, новую модификацию «Буханки-кемпера» дизайнеров ульяновского автозавода «UAZ Nederland» вдохновили дома на колесах, представленные на голландской выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в городе Утрехт.
32CARS.ru вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»

Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Газета.Ru вчера в 07:12
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
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В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Российская газета вчера в 01:40
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об испытаниях комплекса ПВО «Гибка-С»

Как сообщает "Красная звезда", в Министерстве обороны России рассказали о проведении испытаний комплекса управляемого вооружения противовоздушной обороны сухопутных войск "Гибка-С".
Московский Комсомолец 24 декабря в 16:26
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Элтон Джон, Роджер Тейлор и другие получили почетные британские ордена

Британский музыкант сэр Элтон Джон удостоен Ордена Кавалеров Почета за выдающиеся достижения в музыке.
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Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru 17:20
Общество

Первый замгубернатора Тюменской области Наталья Шевчик ушла в отставку

Znak.com 10:18
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