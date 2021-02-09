Электроника с начала года подорожала на 5–20% в зависимости от категории товара, рассказал «Известиям» руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров. По его словам, техника начала расти в цене еще в прошлом году и продолжит в дальнейшем.

С чего всё началось Процессор пошел: ноутбуки, колонки и наушники подорожали на 5–20% Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40 – 50%, ожидает Эльдар Муртазин. До середины года поставки электроники в Россию могут сократиться еще на 15%, она подорожает еще примерно на 25%, сказал «Известиям» собеседник в одном из дистрибьюторов. Известия 16:01