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Известия
Известия 

Ритейлеры сообщили о подорожании электроники на 5–20% с начала года

Электроника с начала года подорожала на 5–20% в зависимости от категории товара, рассказал «Известиям» руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров. По его словам, техника начала расти в цене еще в прошлом году и продолжит в дальнейшем.В источнике
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С чего всё началось

Процессор пошел: ноутбуки, колонки и наушники подорожали на 5–20%

Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40 – 50%, ожидает Эльдар Муртазин. До середины года поставки электроники в Россию могут сократиться еще на 15%, она подорожает еще примерно на 25%, сказал «Известиям» собеседник в одном из дистрибьюторов.
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