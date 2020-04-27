Торгово-сервисные предприятия предложили Центробанку провести пилотный проект по подключению ритейлеров к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, где последние выступят в качестве агентов. Об этом говорится в письме Торгово-промышленной палаты России в адрес регулятора.

Ритейлеры захотели напрямую подключиться к СБП в обход банков

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