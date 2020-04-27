Экономика
ИзвестияРитейлеры захотели напрямую подключиться к СБП в обход банков
Торгово-сервисные предприятия предложили Центробанку провести пилотный проект по подключению ритейлеров к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, где последние выступят в качестве агентов. Об этом говорится в письме Торгово-промышленной палаты России в адрес регулятора.
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Розничные сети хотят подключиться к системе быстрых платежей в обход банков-посредников
Вести.Ru28 апреля в 04:17
Торгово-промышленная палата просит ЦБ РФ подключить торговые компании к СБП как агентов
BIS Journal27 апреля в 11:25
«Известия»: ретейлеры просят ЦБ рассмотреть возможность подключения к СБП напрямую
ТАСС27 апреля в 23:38
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
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Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи.
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С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.
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В первом квартале года «Норникель» снизил производство основных металлов, следует из сообщения компании об операционных результатах за квартал.
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В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 28 апреля в 04:49
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Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА
Российский нападающий софийского ЦСКА Денис Давыдов покинул клуб, сообщает сайт «СА – Футбольное агентство».
Чемпионат 13:41
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
Shraibikus News 03:10
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Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса
Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг.
Газета.Ru 16:39
Общество
В Минобороны назвали число выздоровевших от коронавируса военных
Среди военнослужащих с положительными результатами тестов на коронавирус выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости вчера в 13:35
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ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 12:42
Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
Общество
В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России
Москва, 30 апреля 2020, 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации.
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Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
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Жители Приморья горячо поддержали решение Кожемяко
Решение прекратить финансирование профессиональных спортивных клубов, озвученное губернатором Приморья в ходе записи программы "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" вызвало бурное обсуждение и поддержку населения края.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:59
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Армия и оружие
«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»
Народные новости вчера в 12:17
Общество
В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
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В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
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Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки»
Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.
ProstoProSport 16:15