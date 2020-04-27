Экономика

ИзвестияИзвестияРитейлеры захотели напрямую подключиться к СБП в обход банков

Торгово-сервисные предприятия предложили Центробанку провести пилотный проект по подключению ритейлеров к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, где последние выступят в качестве агентов. Об этом говорится в письме Торгово-промышленной палаты России в адрес регулятора.
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Розничные сети хотят подключиться к системе быстрых платежей в обход банков-посредников

Вести.Ru28 апреля в 04:17

Центробанк просят подключить торговые компании к СБП

Право.ру27 апреля в 05:48

Ритейлеры захотели напрямую подключиться к СБП

Телеканал 360°27 апреля в 20:53

QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП

Известия27 апреля в 17:01

Торгово-промышленная палата просит ЦБ РФ подключить торговые компании к СБП как агентов

BIS Journal27 апреля в 11:25

«Известия»: ретейлеры просят ЦБ рассмотреть возможность подключения к СБП напрямую

ТАСС27 апреля в 23:38

У банков хотят отнять роль «посредников» между бизнесом покупателями

Долг.рф27 апреля в 02:08
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Сегодня СМИ сообщили, что «ПСЖ» был признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1.
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Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

Ожидается, что всех, кто в последнее время контактировал с премьером, изолируют, и для страховки проведут им тесты на коронавирус.
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Свою операционную систему получит блокчейн-платформа Дурова

В ближайшем будущем в магазинах приложений AppStore и Play Маrкет появится TON OS — операционная система (ОС) для блокчейн-платформы TON, пишет РБК со ссылкой на близкий к Telegram источник.
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Испанские фермеры попросили Россию о помощи

Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи.
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Общество

Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
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Энергетика

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу

С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.
Российская газета 17:01
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
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Экономика

«Норникель» снизил выпуск металлов

В первом квартале года «Норникель» снизил производство основных металлов, следует из сообщения компании об операционных результатах за квартал.
Коммерсантъ 11:16
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Что касается 1−8-х классов то тут рекомендовано завершить до 15−16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.
REGNUM 16:56
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
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Надежду Бабкину выписали из больницы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.
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ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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Lenta.ru 06:04
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Общество

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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
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Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 28 апреля в 04:49
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Футбол

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

Российский нападающий софийского ЦСКА Денис Давыдов покинул клуб, сообщает сайт «СА – Футбольное агентство».
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Армия и оружие

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Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
Shraibikus News 03:10
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Экономика

Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса

Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг.
Газета.Ru 16:39
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Общество

В Минобороны назвали число выздоровевших от коронавируса военных

Среди военнослужащих с положительными результатами тестов на коронавирус выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости вчера в 13:35
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Экономика

ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 12:42
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Экономика

Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде

Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
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Общество

В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России

Москва, 30 апреля 2020, 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации.
REGNUM 13:47
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Общество

Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Спорт

Жители Приморья горячо поддержали решение Кожемяко

Решение прекратить финансирование профессиональных спортивных клубов, озвученное губернатором Приморья в ходе записи программы "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" вызвало бурное обсуждение и поддержку населения края.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:59
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Общество

В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
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Армия и оружие

«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»

Народные новости вчера в 12:17
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Общество

В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

Интерфакс 15:26
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Общество

В Ростовской области ввели обязательный масочный режим

Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
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Футбол

Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки»

Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.
ProstoProSport 16:15
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