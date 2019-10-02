Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»

«Ривер Плейт» переиграл «Бока Хуниорс» в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (2:0). Ответная встреча состоится через три недели, 23 октября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в матче Кубка Либертадорес

Чемпионатвчера в 22:50

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспрессвчера в 22:28

Ромуло и Витинью рвутся в финал!

Sportbox.RUвчера в 04:26

«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 19:25

Видеотрансляция матча «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» начнется в 03:30

Sports.ruвчера в 18:35

Огненное дерби «Ривера» и «Боки», «Зенит» против «Бенфики», а также матчи «Ливерпуля» и «Барсы». Топ-трансляции 2 октября

Матч ТВвчера в 17:11

Футбол, Кубок Либертадорес, полуфинал, Ривер Плейт - Бока Хуниорс, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 19:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Российская газета вчера в 23:32
Футбол

Локомотив — Атлетико 0:2

RT на русском вчера в 16:53
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Здоровье

ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Технологии

Знаменитое научное судно «Витязь» отправили на ремонт

Первое научно-исследовательское судно Института океанологии имени Ширшова - знаменитый «Витязь» - отправилось из Калининграда на доковый ремонт в город Светлый.
Ридус вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер вчера в 11:33
Здоровье

Врач рассказала, как победить изнуряющую головную боль без лекарств

Лариса Алексеева напомнила, что головные боли могут появиться, если человек голоден: пустой желудок может «намекать», что вы отказались от полноценного завтрака.
Medical Note вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Николаева устроила папе концерт

Сегодня днем, в честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, Игорь Николаев решил показать поклонникам, как Вероника однажды устроила для него концерт.
Летидор вчера в 12:09
Технологии

Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре

Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Футбол

Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов

Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Авто

Водители требуют от Volkswagen компенсацию

Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 30 сентября в 06:34
Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера»

1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 13:44
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru вчера в 14:06
Кино

Опубликован первый трейлер «Хищных птиц» с Харли Квинн

Американская кинокомпания Warner Brothers Pictures опубликовала первый трейлер нового фильма «Хищные птицы», главной героиней в котором является Харли Квинн.
iReactor вчера в 14:20
Культура

Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

ТАСС вчера в 10:11
Экономика

В России могут появиться частные судебные приставы

В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами.
Ореанда-Новости вчера в 16:25
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Наука

Учёные заявили, что старение препятствует развитию рака

Исследование показало, что старение может препятствовать пролиферации — разрастанию тканей организма путем размножения клеток делением — и, следовательно, распространению рака.
Парламентская газета вчера в 04:52
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия

Труп Натальи Устиновой нашли рядом с местом, где она вышла из такси

ГТРК Новосибирск вчера в 09:44
Политика

В Крыму разделили должности главы республики и премьер-министра

В Республике Крым разделили должности главы региона и председателя Совета министров РК.
Российская газета вчера в 03:40
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Транспорт

Смольный объявил дату и время открытия Фрунзенского радиуса метро

REGNUM вчера в 16:13
Энергетика

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новости вчера в 11:13
Футбол

Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
ProstoProSport вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Мама пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина показала его фото

Мама пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина Ольга поделилась его фотографиями в процессе реабилитации.
Культуромания 30 сентября в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран Южной Америки. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное