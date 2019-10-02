Футбол
Спорт-Экспресс«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»
«Ривер Плейт» переиграл «Бока Хуниорс» в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (2:0). Ответная встреча состоится через три недели, 23 октября.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Российская газета вчера в 23:32
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Технологии
Знаменитое научное судно «Витязь» отправили на ремонт
Первое научно-исследовательское судно Института океанологии имени Ширшова - знаменитый «Витязь» - отправилось из Калининграда на доковый ремонт в город Светлый.
Ридус вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер вчера в 11:33
Здоровье
Врач рассказала, как победить изнуряющую головную боль без лекарств
Лариса Алексеева напомнила, что головные боли могут появиться, если человек голоден: пустой желудок может «намекать», что вы отказались от полноценного завтрака.
Medical Note вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Николаева устроила папе концерт
Сегодня днем, в честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, Игорь Николаев решил показать поклонникам, как Вероника однажды устроила для него концерт.
Летидор вчера в 12:09
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 30 сентября в 06:34
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 13:44
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru вчера в 14:06
Кино
Опубликован первый трейлер «Хищных птиц» с Харли Квинн
Американская кинокомпания Warner Brothers Pictures опубликовала первый трейлер нового фильма «Хищные птицы», главной героиней в котором является Харли Квинн.
iReactor вчера в 14:20
Культура
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Экономика
В России могут появиться частные судебные приставы
В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами.
Ореанда-Новости вчера в 16:25
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Наука
Учёные заявили, что старение препятствует развитию рака
Исследование показало, что старение может препятствовать пролиферации — разрастанию тканей организма путем размножения клеток делением — и, следовательно, распространению рака.
Парламентская газета вчера в 04:52
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Труп Натальи Устиновой нашли рядом с местом, где она вышла из такси
ГТРК Новосибирск вчера в 09:44
Политика
В Крыму разделили должности главы республики и премьер-министра
В Республике Крым разделили должности главы региона и председателя Совета министров РК.
Российская газета вчера в 03:40
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Транспорт
Смольный объявил дату и время открытия Фрунзенского радиуса метро
REGNUM вчера в 16:13
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости вчера в 11:13
Футбол
Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
ProstoProSport вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Мама пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина показала его фото
Мама пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина Ольга поделилась его фотографиями в процессе реабилитации.
Культуромания 30 сентября в 13:31