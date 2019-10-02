Футбол
Спорт-Экспресс«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»
«Ривер Плейт» переиграл «Бока Хуниорс» в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес со счетом 2:0. Ответная встреча состоится через три недели, 23 октября.
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Общество
Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»
REGNUM вчера в 12:00
Недвижимость
Неполные семьи Приморья смогут взять ипотеку под 2% годовых
Ипотеку под 2% годовых смогут взять в Приморье неполные семьи, передает ОТР заявление в министерстве по развитию Дальнего Востока.
Общественное телевидение России 06:34
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 08:53
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Политика
Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Происшествия
Следователи проверяют информацию о пытках в колонии в Петрозаводске
Следственный комитет России (СК) начал проверку информации о пытках в исправительной колонии №9 в Петрозаводске после жалобы начальника этого исправительного учреждения Ивана Савельева о клевете, сообщило издание «Петрозаводск говорит» со ссылкой на региональное управление СК.
Коммерсантъ 07:47
Политика
Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной
Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Кино
Бывший режиссер Virtus.pro и RuHub займется фильмом по «Сталкеру»
Бывший режиссер трансляций и видеороликов в Virtus.pro и студии RuHub Максим Самойлов признался, что работает над фильмом по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Проект находится на ранней стадии производства.
CyberSport.ru 08:50
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Политика
Суд отменил указ губернатора Колымы о двойных премиях чиновникам
Речь идёт о постановлении от 4 марта, которым Сергей Носов установил ежемесячное денежное поощрение в размере двух должностных окладов чиновникам правительства: помощникам губернатора, руководителям департаментов, замам руководителей управлений и так далее.
Московский Комсомолец Колыма вчера в 20:07
Футбол
Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»
Инго Хаспел, агент футболиста "Спартака" Андре Шюррле объяснил, почему форвард пропустил два матча красно-белых.
Pravda.Ru 08:21
Футбол
Реал — Брюгге 2:2
В первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» разочаровал своих болельщиков, пропустив два гола от «Брюгге».
Евро-футбол.ру вчера в 14:07
Политика
Дания подвергается сильному давлению в вопросе «Северного потока-2»
Российский лидер Владимир Путин в среду, 2 октября, заявил, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе о реализации проекта «Северный поток-2».
Политика Сегодня 08:50
Здоровье
Врачи онкоцентра Блохина составили график увольнения
Онкологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнения, чтобы дети, которым они начали лечение, могли его продолжить, сообщил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич.
РИА Новости 08:52
Авто
В Москве «бэтмобиль» продают за 55 млн рублей
За огромный автомобиль, не имеющий аналогов в России, просят 55 миллионов рублей.
Автоновости дня 07:24
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Гаджеты
Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro
В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.
Ferra 05:14
Единоборства
Бой Головкин – Деревянченко за чемпионский титул покажут только платно
Rambler Group договорилась об эксклюзивном показе титульного боя Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко, в котором определится чемпион в среднем весе по версии IBF и IBO.
Спорт день за днем 05:21
Политика
Захарова оценила создание «Балтик плюс» в ПАСЕ
Газета.Ru вчера в 15:33