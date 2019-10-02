Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»

«Ривер Плейт» переиграл «Бока Хуниорс» в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес со счетом 2:0. Ответная встреча состоится через три недели, 23 октября.
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Свежие инфернальные кадры с дерби «Боки» и «Ривера» – на этот раз все красиво и почти спокойно

Sports.ru07:15

Ромуло и Витинью рвутся в финал!

Sportbox.RUвчера в 04:26

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в матче Кубка Либертадорес

Чемпионатвчера в 22:50

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспрессвчера в 22:28

Футбол, Кубок Либертадорес, полуфинал, Ривер Плейт - Бока Хуниорс, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 19:59

«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 19:25

Ночью в Кубке Либертадорес зарубились «Ривер» и «Бока». Здесь все голы суперкласико

Матч ТВ03:01
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Общество

На Россию надвигается ураган «Мортимер»

Национальная служба новостей вчера в 12:15
Футбол

Шевченко согласился возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
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Политика

Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Общество

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Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», — приводит издание сообщение ведомства.
News.ru 30 сентября в 20:55
Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

РБК 01:57
Политика

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
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Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

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Lenta.ru 06:49
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Врачи извлекли ком волос в 2 кг из желудка жительницы Бурятии

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Политика

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На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Lenta.ru 07:46
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Энергетика

«Газпром» планирует за полтора месяца достроить «Северный поток-2»

Даже в случае, если Дания не даст разрешения, специалисты смогут проложить газопровод в обход, к примеру, через нейтральные воды, уточнил Виктор Зубков.
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Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Армия и оружие

Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии

В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
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Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

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Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»

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Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.
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Происшествия

Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение

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«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

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Женщина залезла в вольер ко льву в зоопарке Нью-Йорка

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Скончался грузинский композитор Гия Канчели

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На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов

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В Волгограде уличный кот обнаружил и обезвредил метровую змею, которая уползла из контактного зоопарка в торговом центре.
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Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
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Гаджеты

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Киев обнародовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»

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РИА Новости 06:46
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Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран Южной Америки. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира.
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