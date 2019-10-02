Футбол
Спорт-Экспресс«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»
«Ривер Плейт» переиграл «Бока Хуниорс» в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес со счетом 2:0. Ответная встреча состоится через три недели, 23 октября.
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Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Российская газета 02:41
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Футбол
«Локомотив» уступил испанскому «Атлетико» в матче ЛЧ
News.ru вчера в 16:54
Политика
Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера»
ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что контактная группа по Украине подписала документ, получивший название «формулы Штайнмайера».
Ореанда-Новости вчера в 11:49
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Футбол
Пеп Гвардиола: «Мне жаль Фодена. Он заслуживает играть больше»
Sports.ru вчера в 17:55
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Политика
В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства
Президент подписал этот закон 3 июля.
РИА Новости 02:08
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Сенаторы США призвали к санкциям за «преследование оппозиции» в России
Группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 01:36
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Газета.Ru 30 сентября в 06:43
Экономика
Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков
Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Общество
Wildberries привлекает самозанятых россиян
Онлайн-ретейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами и планирует привлечь таким образом к 2020 году до 3 тыс. новых партнеров.
Реальное время вчера в 23:17
Экономика
Дания задумалась. «Северный поток-2» может пойти в обход
В Министерстве энергетики России надеются, что, хотя Дания и задерживает выдачу разрешения на строительство "Северного потока — 2", проект будет реализован по запланированному маршруту.
Вести.Ru 03:12
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ вчера в 14:54
Происшествия
В Вольске за гибель человека возле кладбища задержали двух полицейских
В Вольске выявлены предполагаемые виновники гибели человека, труп которого обнаружили на кладбище.
Про Вольск 01:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 03:00
Общество
Хостелы проигнорировали запрет на работу в жилых домах
Владельцы хостелов и мини-отелей Москвы и Петербурга проигнорировали запрет на ведение деятельности в жилых домах, ограничившись переоформлением своего бизнеса в квартиры под сдачу в аренду.
Ридус 03:00
Здоровье
В Пензе открыт первый центр амбулаторной онкологической помощи
Во вторник, 1 октября, первый в области центр амбулаторной онкологической помощи посетил губернатор Иван Белозерцев, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Smi58.ru вчера в 12:42
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Кино
Netflix опубликовала трейлер своего самого дорогого боевика
REGNUM вчера в 16:38
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06