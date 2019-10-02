Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»

«Ривер Плейт» переиграл «Бока Хуниорс» в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес со счетом 2:0. Ответная встреча состоится через три недели, 23 октября.
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