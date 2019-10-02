Футбол
REGNUM«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в полуфинале Кубка Либертадорес
«Ривер Плейт» одержал победу над «Бокой Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:0. На седьмой минуте матча счету открыл нападающий Рафаэль Борре, реализовавший пенальти.
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Политика
Появилось фото подписанной «формулы Штайнмайера»
В Сети появилось фото документа, закрепляющего «формулу Штайнмайера» с подписью представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.
Взгляд.ру 03:51
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол
Слуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов
Lenta.ru вчера в 11:47
Хоккей
Знарок заявил, что у хоккеистов «Спартака» есть проблемы с дисциплиной
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок раскритиковал свою команду за ошибки, допущенные в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.
RT на русском вчера в 15:54
Политика
В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»
Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Авто
Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru 30 сентября в 06:44
Политика
Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился
В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".
Газета.Ru 02:53
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем
В шоу знаменитость впервые рассказала о свадьбе с рэпером Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 04:38
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU 30 сентября в 20:13
Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия вчера в 15:48
Политика
«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Гаджеты
Компания Samsung в Китае закрывает свой последний завод
Судя по информации, которая появилась во всемирной паутине Интернет, на территории Китая компания Samsung закрывает свой последний завод.
В городе R 02:00
Культура
Малахов попросил прощения по-киргизски
Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико»
Радио Зенит 01:04
Транспорт
В ГИБДД рассказали о связи непогоды со штрафами с камер
В ГИБДД рассказали, в каких случаях не выносятся штрафы, зафиксированные дорожными камерами. Об этом 2 октября сообщила газета «Коммерсант».
Известия вчера в 20:47
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Происшествия
Саратовские полицейские вывезли на кладбище и забили до смерти пьяного пешехода
Вести.Ru 04:20
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Авто
Объявлены цены новой Toyota RAV4 для России
Российские дилерские центры Toyota начали прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартовало на Петербургском заводе 1 октября.
Автоновости дня вчера в 01:06
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09