Футбол

REGNUMREGNUM«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в полуфинале Кубка Либертадорес

«Ривер Плейт» одержал победу над «Бокой Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:0. На седьмой минуте матча счету открыл нападающий Рафаэль Борре, реализовавший пенальти.
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«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 19:25

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в матче Кубка Либертадорес

Чемпионатвчера в 22:50

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспрессвчера в 22:28

Футбол, Кубок Либертадорес, полуфинал, Ривер Плейт - Бока Хуниорс, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 19:59

Ночью в Кубке Либертадорес зарубились «Ривер» и «Бока». Здесь все голы суперкласико

Матч ТВ03:01

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в первом полуфинале Кубка Либертадорес

Sports.ruвчера в 18:35

Ромуло и Витинью рвутся в финал!

Sportbox.RUвчера в 04:26
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