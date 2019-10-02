Футбол
REGNUM«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в полуфинале Кубка Либертадорес
«Ривер Плейт» одержал победу над «Бокой Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:0. На седьмой минуте матча счету открыл нападающий Рафаэль Борре, реализовавший пенальти.
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«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Прогноз (к. 5.5) и ставки на первый матч полуфинала Кубка Либертадорес 2 октября 2019 года
LiveSport.ru30 сентября в 21:52
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:00, Вашингтон
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О чем предупреждает «дергающийся» глаз, рассказал невролог
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