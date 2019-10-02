Футбол

REGNUMREGNUM«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в полуфинале Кубка Либертадорес

«Ривер Плейт» одержал победу над «Бокой Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:0. На седьмой минуте матча счету открыл нападающий Рафаэль Борре, реализовавший пенальти.
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Футбол, Кубок Либертадорес, полуфинал, Ривер Плейт - Бока Хуниорс, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 19:59

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в матче Кубка Либертадорес

Чемпионатвчера в 22:50

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспрессвчера в 22:28

Ночью в Кубке Либертадорес зарубились «Ривер» и «Бока». Здесь все голы суперкласико

Матч ТВ03:01

«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 19:25

Ромуло и Витинью рвутся в финал!

Sportbox.RUвчера в 04:26

«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Прогноз (к. 5.5) и ставки на первый матч полуфинала Кубка Либертадорес 2 октября 2019 года

LiveSport.ru30 сентября в 21:52
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Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

РИА Новости 10:30
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Закон об отмене транспортного налога в Курскую облдуму внесла ЛДПР

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Шоу-бизнес

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Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
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Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
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Михаил Галустян ушел с телеканала ТНТ

Актер и продюсер Михаил Галустян ушел с ТНТ, где работал больше десяти лет, на конкурирующий СТС.
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«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы

В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы.
РБК 10:13
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Медведев: сельское хозяйство показывает позитивную динамику

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Здоровье

О чем предупреждает «дергающийся» глаз, рассказал невролог

Миокимия — непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза — может свидетельствовать о ряде серьезных нарушений в работе организма.
Medical Note 30 сентября в 22:40
Наука

Определена сила укуса тираннозавра

Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
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Общество

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Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
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В России выпустили уникальный «Доброшрифт», созданный детьми с ДЦП

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Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».
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Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран Южной Америки. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира.
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