Футбол
Sportbox.RU«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес
По сумме двух матчей "Ривер Плейт" стал финалистом турнира — первая игра завершилась победой команды Марсело Гальярдо со счетом 2:0. В финале Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" сыграет с победителем бразильского противостояния между "Гремио" и "Фламенго" (первый матч 1:1).
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«Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» - прогноз и ставка на полуфинал Кубка Либертадорес
ODDS.ru21 октября в 11:10
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