Аргентинский клуб «Ривер Плейт» стал первым финалистом Кубка Либертадорес. В ответном матче 1/2 финала турнира команда Марсело Гальярдо на выезде уступила "Боке Хуниорс" со счетом 0:1. Единственный гол на 80-й минуте забил Уртадо.

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Происшествия Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.

Политика США начали консультации с Японией о размещении ракет средней дальности Соединенные Штата начали консультации с Токио по поводу размещения на территории Японии ракет средней дальности после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание «Асахи».

Политика Путин сообщил о планах России по наращиванию присутствия в Африке Президент России Владимир Путин заявил, что российское государство намерено нарастить присутствие в Африке ради усиления взаимосотрудничества.

Происшествия Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, которые затем врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу.

Армия и оружие Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.

Общество Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

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Футбол Тренер: футболисты ЦСКА не экономят силы в Лиге Европы Футболисты московского ЦСКА не экономят силы в матчах Лиги Европы, сказал главный тренер команды Виктор Ганчаренко.

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Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

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Происшествия Три человека погибли в ДТП в Вологодской области В аварии погибли оба водителя и женщина, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля «Лада Ларгус».

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Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.