Футбол
Евро-футбол.ру«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес
Аргентинский клуб «Ривер Плейт» стал первым финалистом Кубка Либертадорес. В ответном матче 1/2 финала турнира команда Марсело Гальярдо на выезде уступила "Боке Хуниорс" со счетом 0:1. Единственный гол на 80-й минуте забил Уртадо.
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«Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» - прогноз и ставка на полуфинал Кубка Либертадорес
ODDS.ru21 октября в 11:10
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СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
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«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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