Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес

Аргентинский клуб «Ривер Плейт» стал первым финалистом Кубка Либертадорес. В ответном матче 1/2 финала турнира команда Марсело Гальярдо на выезде уступила "Боке Хуниорс" со счетом 0:1. Единственный гол на 80-й минуте забил Уртадо.
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«Ривер Плейт» — первый финалист Кубка Либертадорес

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«Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» - прогноз и ставка на полуфинал Кубка Либертадорес

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«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 19:27

«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»

Чемпионат00:01
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
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На мотор-шоу в Токио дебютировал концепт первого электрического кроссовера Nissan.
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В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, которые затем врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу.
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Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.
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Работы на строительстве свалки в Шиесе возобновились под охраной ОМОНа

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