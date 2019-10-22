По сумме двух матчей "Ривер Плейт" стал финалистом турнира — первая игра завершилась победой команды Марсело Гальярдо со счетом 2:0. В финале Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" сыграет с победителем бразильского противостояния между "Гремио" и "Фламенго" (первый матч 1:1).

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