Второй финалист определится в матче между «Гремио» и «Фламенго». Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1. Отметим, «Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес. В финале прошлогоднего розыгрыша команда одержала победу над «Бокой Хуниорс».

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