Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»

Второй финалист определится в матче между «Гремио» и «Фламенго». Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1. Отметим, «Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес. В финале прошлогоднего розыгрыша команда одержала победу над «Бокой Хуниорс».
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«Ривер Плейт» — первый финалист Кубка Либертадорес

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«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»

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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
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