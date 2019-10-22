Футбол
Чемпионат«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»
Второй финалист определится в матче между «Гремио» и «Фламенго». Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1. Отметим, «Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес. В финале прошлогоднего розыгрыша команда одержала победу над «Бокой Хуниорс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» - прогноз и ставка на полуфинал Кубка Либертадорес
ODDS.ru21 октября в 11:10
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Кино
Эмилию Кларк расстроила критика «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале "Игра престолов", отреагировала на негативные отзывы о концовке шоу.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Гаджеты
Core i5 поколения Comet Lake получит поддержку многопоточности
Процессоры Intel Core i5 десятого поколения для ПК будут использовать многопоточность.
Армия и оружие
В США заявили об очередном унижении из-за России
Журналисты телеканала считают, что сделка добавила унижения Вашингтону: министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров лидеров двух стран «фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию».
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Политика
Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Россия настроена наращивать присутствие в Африке на государственном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках форума "Россия-Африка" в Сочи.
Происшествия
В Москве правозащитник задержан за покушение на мошенничество
В Москве задержан директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков.
Футбол
«Лейпциг» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»
Общество
Россия построит специальный корабль для космических туристов
Политика
Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта
В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Политика
Москва запустит поезда из Крыма на Украину
Ранее граждане Украины обратились к своему президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть поезда в Крым.
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Политика
Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов
Россия в 2019 году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов. Об этом сообщили "РИА Новости".
Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
Экономика
Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах
Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству.
Шоу-бизнес
Решетова показала фигуру через шесть дней после родов
Возлюбленная Тимати призналась, что ей осталось скинуть около семи килограммов Модель и предприниматель Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов.
Футбол
«Ювентус» победил «Локомотив» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Общество
Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста
Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Спорт
Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
Общество
Житель Петербурга продает старую визитку Путина за 2 млн рублей
Есть и автографы президента России. Их цена составляет от 50 тыс. рублей и выше. Визитки путина есть и у медиаменеджеров Петербурга.
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Общество
Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающие различными расстройствами психики.