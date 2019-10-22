Футбол
Чемпионат«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»
Второй финалист определится в матче между «Гремио» и «Фламенго». Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1. Отметим, «Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес. В финале прошлогоднего розыгрыша команда одержала победу над «Бокой Хуниорс».
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«Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» - прогноз и ставка на полуфинал Кубка Либертадорес
ODDS.ru21 октября в 11:10
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Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижения мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru 21 октября в 10:25
Космос
В Даниловском районе пройдет лекция о телескопе «Джеймс Уэбб»
Познавательная беседа будет посвящена телескопу нового поколения, который носит имя второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба.
Даниловский вестник 21 октября в 07:18
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 7 копеек – до 63,83 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку, составив 71,2 рубля.
Взгляд.ру 21 октября в 03:13
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 вчера в 02:50
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Армия и оружие
Песков: США бросили курдов под каток турецкой армии
США бросили курдов, оставив на границе и вынуждая воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вести.Ru 03:08
Единоборства
Макгрегор рассказал, кто победит в бою Хабиба и Фергюсона
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов победит американца Тони Фергюсона.
REGNUM 03:33
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК вчера в 19:26
Технологии
В России организована уникальная программа обучения технологиям 3D-печати
Россия стала четвёртой страной, присоединившейся к уникальной всемирной программе обучения аддитивным технологиям Additive Minds («Аддитивное мышление»).
3DNews 02:51
Армия и оружие
Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом
Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Газета.Ru 01:46
Армия и оружие
Немецкая газета Die Welt: танк «Армата» превосходит «Леопард-2»
Издание Die Welt восхитилось российским танком Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров, признав его превосходство над немецким танком «Леопард-2».
Аргументы и Факты вчера в 03:15
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Снимки опубликовало РИА Новости. Новый вагон стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи.
Lenta.ru вчера в 18:46
Спорт
Расписание BlizzCon 2019 намекает на шесть крупных секретных анонсов
Напомним, что недавно проверенный инсайдер заявил, что на BlizzCon 2019 помимо стандартных анонсов дополнений и обновлений уже существующих игр Blizzard, нас также ждут более крупные анонсы, в числе которых будут Overwatch 2, Diablo 4 и ремастер Diablo 2.
Gmbox.ru 03:18
Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Газета.Ru 21 октября в 11:51
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Экономика
Россияне увеличили потребление красной икры на 22%
Потребление красной икры россиянами с октября 2018-го по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 22%, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK, отслеживающей ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств в РФ Доля семей, которые хотя бы один раз в течение год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%.
Коммерсантъ 02:03
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Ведомости вчера в 17:06
Политика
МИД РФ объяснил выгоду Киева от признания Крыма российским
Признание Киевом Крыма как части российской территории может стать залогом для дальнейших переговоров о морской границе между Украиной и Россией.
News.ru вчера в 08:34
Футбол
Левандовски вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (3:2) и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
Чемпионат вчера в 17:57
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Происшествия
Водителя, дважды переехавшего пожилую женщину в Ангарске, задержали
РЕН ТВ вчера в 06:49