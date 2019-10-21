Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»

Второй финалист определится в матче между «Гремио» и «Фламенго». Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1. Отметим, «Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес. В финале прошлогоднего розыгрыша команда одержала победу над «Бокой Хуниорс».
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«Ривер Плейт» — первый финалист Кубка Либертадорес

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«Бока Хуниорс» обыграл «Ривер Плейт», но вылетел из Кубка Либертадорес

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«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес

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«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»: Суперкласико в Кубке Либертадорес

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«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 19:27

«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»

Чемпионат00:01
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

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В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
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Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

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Общество

Елена Малышева госпитализирована в Москве

Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
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Политика

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов

Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Происшествия

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Армия и оружие

США оставят небольшое число военных в нефтеносных районах Сирии

Небольшое количество американских военных останется в нефтеносных районах Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
News.ru 12:13
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Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу

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Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru 03:16
Политика

Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд

Газета.Ru 11:54
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Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Общество

В США объяснили задержание бывшего вице-президента ОКР Билалова

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в США из-за нарушений правил пребывания в стране по неиммиграционной визе.
RT на русском 11:18
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Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег

Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
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В США приняли «Закон Родченкова». Он направлен на борьбу с допингом

Документ назван «Закон Родченкова о борьбе с допингом» — в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который на данный момент скрывается в США.
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СМИ: Базур нагрубил Слуцкому на тренировке «Витесса»

Полузащитник нидерландского футбольного клуба "Витесс" Ришедли Базур нецензурно выругался в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на тренировке, сообщает foxsports.nl.
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СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище

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Кино

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Политика

Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
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Общество

Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
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В США могут признать «Азов» террористической организацией

Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.
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Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями

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РИА Новости 10:22
Армия и оружие

На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160

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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
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Россия выдала криминального авторитета Таро Испании

Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Коммерсантъ 12:32
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