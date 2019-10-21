Футбол
Чемпионат«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»
Второй финалист определится в матче между «Гремио» и «Фламенго». Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1. Отметим, «Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес. В финале прошлогоднего розыгрыша команда одержала победу над «Бокой Хуниорс».
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«Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» - прогноз и ставка на полуфинал Кубка Либертадорес
ODDS.ru21 октября в 11:10
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Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
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Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
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Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
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Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
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Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
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В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
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Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
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