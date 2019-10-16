Футбол

Столица НижнийСтолица НижнийРоберт Евдокимов назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород»

Роберт Евдокимов занял пост главного тренера футбольного клуба «Нижний Новгород». Новый тренер был представлен команде 16 октября 2019 года и провел с футболистами первую тренировку в спортцентре «Борский». Об этом сообщается на сайте ФК «НН».
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Роберт Геннадьевич Евдокимов
Футболист
Советский и российский футболист, тренер.
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