Футбол

ЧемпионатЧемпионатМорено — об уходе из сборной Испании: моя совесть чиста, невозможно угодить всем

Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после ухода из национальной команды.
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«Моя совесть чиста, невозможно угодить всем». Огненное заявление бывшего главного тренера сборной Испании

Спорт-Экспресс14:18

Морено — об уходе из сборной Испании: моя совесть чиста, невозможно угодить всем

Чемпионат14:20

Морено об уходе из сборной Испании: «Моя совесть чиста, я человек своего слова»

Sports.ru14:45

Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»

Sportbox.RU15:10

Морено: «Я говорил, что не стану препятствовать возвращению Энрике в сборную Испании. Я человек слова. Желаю всего лучшего»

Бомбардир.ру14:33
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Футбол

РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
Политика

СМИ сообщили об отказе двигателя у самолета Зеленского

РБК 15:15
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Культура

Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Газета.Ru 14:27
Интернет

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
РБК 14:20
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
Хоккей

«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли ярославский "Локомотив" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:05
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 14:16
Хоккей

Овечкин вновь собрался на Олимпиаду

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Lenta.ru 15:14
Футбол

В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией

В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 13:58
Футбол

Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
ProstoProSport 08:20
Общество

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Газета.Ru 12:22
Политика

В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным

Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
РИА Новости 14:42
Происшествия

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК 11:20
Футбол

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарём сборной России на Евро-2020

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, кто должен занять место основного голкипера в российской национальной команде на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Чемпионат 14:59
Футбол

«Спартак» отказался от участия в турнире в США из-за визовых проблем

Футбольный клуб "Спартак" (Москва) решил не принимать участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз, сообщается на сайте клуба.
Интерфакс-Спорт 13:31
Политика

Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
RT на русском 12:31
Общество

Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Маленькая Сызрань 12:38
Общество

В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

"Газпром" раскрыл информацию о нарушении проектного положения уже двух из четырех ниток подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале: в прошлом году стало известно, что всплывала первая нитка, сейчас - четвертая, которая также называется резервной.
Интерфакс 09:56
Кино

Фильм «Джокер» может получить продолжение

Neva.Today 11:10
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Транспорт

Пассажиры смогут бесплатно перепрограммировать проездные для поездок по МЦД

Пассажиры-автомобилисты смогут воспользоваться перехватывающими парковками возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая» и «Кунцево 1». При совершении двух поездок на МЦД, в том числе одной — от ближайшей станции, стоянка будет бесплатной.
Известия 04:27
Политика

Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.
News.ru 08:17
Футбол

Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»

Life.ru 03:19
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru 09:48
Общество

В Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ

Газета.Ru 13:43
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