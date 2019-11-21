Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после возвращения на этот пост Луиса Энрике. Напомним, что сразу же после матча против Румынии (5:0) в отборочном цикле Евро-2020 Морено было объявлено, что он отправлен в отставку.

Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»

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