Футбол
Sportbox.RUРоберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»
Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после возвращения на этот пост Луиса Энрике. Напомним, что сразу же после матча против Румынии (5:0) в отборочном цикле Евро-2020 Морено было объявлено, что он отправлен в отставку.
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«Моя совесть чиста, невозможно угодить всем». Огненное заявление бывшего главного тренера сборной Испании
Спорт-Экспрессвчера в 14:18
Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»
Sportbox.RUвчера в 15:10
Морено — об уходе из сборной Испании: моя совесть чиста, невозможно угодить всем
Чемпионатвчера в 14:20
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Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
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Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей
Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Фигурное катание
Туктамышева рассказал о доходах в фигурном катании
Среди прочего, чемпионка мира и Европы рассказала о зарплатах в фигурном катании.
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В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4
Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
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Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
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В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Футбол
Дзюба пропустил тренировку «Зенита» по личной причине
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что форвард Артем Дзюба не пришел на тренировку команды в четверг по уважительной причине.
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В Якутии школьников обязали ежедневно исполнять гимн России
В российской Якутии всех школьников обязали ежедневно исполнять гимн.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Политика
Путин прокомментировал свои отношения с Зеленским
Путин полагает, что Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию на юго-востоке Украины.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Общество
Почти 9 тысяч рублей. Смоляне пребывают в шоке от стоимости медсправок
С пятницы, 22 ноября, стоимость водительской медкомиссии возрастает как минимум до 7 тысяч рублей из-за обязательного теста на наркотики и алкоголизм для всех категорий автомобилистов.
Авто
Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в России
Политика
МИД России ответил на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет о том, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления, касающиеся территориальных претензий Эстонии к России.
Транспорт
Путин прокатился по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
Футбол
Тайсон дисквалифицирован на один матч после расистского скандала
Матч ознаменовался расистским скандалом. Сообщается, что Тайсон пропустит одну игру. Еще на два матча его дисквалифицировали условно.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Политика
Утвержден бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2020 год
Парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии утвердило проект союзного бюджета на 2020 год, сообщается на сайте Госдумы.
Армия и оружие
Российские БТР и БМП назвали бесполезными «автобусами»
В городских боях пехоту более надежно защитят тяжелые БТР, созданные на базе танков.
Экономика
Путин отметил зависимость от работы ФНС строительных вопросов
От работы Федеральной налоговой службы (ФНС) России зависит решение многих вопросов строительства государства.
Происшествия
В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы
В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Гаджеты
Выход Samsung Galaxy S10 Lite подтвержден
Общество
Мэру Львова вручили документ о подозрении
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины вручила документ о подозрении мэру Львова Андрею Садовому.
Общество
Российских водителей могут обязать проходить внеплановый медосмотр
В России некоторых автомобилистов обяжут проходить внеплановый медосмотр до окончания действия удостоверения.
Политика
Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают
"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
Политика
Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.