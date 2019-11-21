Футбол
Soccer.ruЭкс-наставник сборной Испании: «Моя совесть чиста»
Экс-наставник сборной Испании Роберт Морено заявил, что был рад возглавлять "красную фурию".Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Мне пришлось возглавить команду в экстремальной ситуации.
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«Моя совесть чиста, невозможно угодить всем». Огненное заявление бывшего главного тренера сборной Испании
Спорт-Экспрессвчера в 14:18
Морено — об уходе из сборной Испании: моя совесть чиста, невозможно угодить всем
Чемпионатвчера в 14:20
Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»
Sportbox.RUвчера в 15:10
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Гаджеты
Apple выпустила батарейные чехлы с новой функцией для iPhone 11
Хотя автономность новых iPhone 11 и особенно iPhone 11 Pro и Pro Max выросла по сравнению с предыдущим поколением, есть пользователи, которым батареи много не бывает.
Футбол
Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики
Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Происшествия
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Технологии
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
Технологии
Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Наука
Физики нашли новые доказательства пятой силы Вселенной
Общество
На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей
На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Общество
В МВД хотят ужесточить правила прохождения медкомиссий водителями
Отмечается, что передавать данные о заключениях и аннулировании справок обяжут и государственные, и частные медицинские организации.
Политика
Зеленский приехал на восстановленный мост между ЛНР и Украиной
"Что реально подразумевал господин Зеленский под открытием моста, в таком случае я не понимаю, хотя рад тому, что готовая к использованию конструкция открыта для прохода, для использования людьми", — заявил Владислав Дейнего, полномочный представитель ЛНР в трехсторонней контрактной группе по урегулированию по урегулированию ситуации в Донбассе, министр иностранных дел ЛНР.
Общество
Госдума может запретить иностранные права у водителей такси
Водителям с иностранными правами могут запретить работать в российском такси.
Общество
В школах Якутии начнут ежедневно исполнять гимн РФ
В школах Якутии с 21 ноября начнется ежедневное исполнение гимна России.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»
«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
Общество
Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил больше памяти
Изначально модель Redmi Note 8 Pro вышла в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт соответственно.
Экономика
ВТБ профинансирует строительство Восточного выезда из Уфы
Наука
Супы оказались полезны в борьбе с малярией
Всего было проверено 56 образцов супов и бульонов.
Общество
Венский суд решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо
В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.