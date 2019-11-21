Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЭкс-наставник сборной Испании: «Моя совесть чиста»

Экс-наставник сборной Испании Роберт Морено заявил, что был рад возглавлять "красную фурию".Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Мне пришлось возглавить команду в экстремальной ситуации.
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«Моя совесть чиста, невозможно угодить всем». Огненное заявление бывшего главного тренера сборной Испании

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Экс-наставник сборной Испании: «Моя совесть чиста»

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"Что реально подразумевал господин Зеленский под открытием моста, в таком случае я не понимаю, хотя рад тому, что готовая к использованию конструкция открыта для прохода, для использования людьми", — заявил Владислав Дейнего, полномочный представитель ЛНР в трехсторонней контрактной группе по урегулированию по урегулированию ситуации в Донбассе, министр иностранных дел ЛНР.
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В школах Якутии с 21 ноября начнется ежедневное исполнение гимна России.
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