Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.

Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности

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