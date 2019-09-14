Политика
Российская газетаРоберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
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Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 12 сентября в 07:59
Энергетика
Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Авто
В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000
Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
Car.ru вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее госпитализации
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, опроверг появившиеся в СМИ слухи о ее госпитализации.
Актуальные Новости вчера в 08:13
Политика
Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
Взгляд.ру вчера в 07:19
Общество
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости 12 сентября в 14:49
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Кино
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 12 сентября в 04:46
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости вчера в 18:00
Космос
Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос
Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.
Росбалт 11 сентября в 03:46
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.
МИР 24 вчера в 11:14
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Футбол
Зинедин Зидан: Не считаю Бэйла козлом отпущения
Не считаю его козлом отпущения, приводит Goal.com слова Зидана. Думаю, мы все виноваты, если что-то идет не так.
Советский спорт 02:05
Общество
Оренбуржцев ожидает резкое похолодание
Как сообщают синоптики, хозяйствующий в Оренбурге обширный антициклон начнет постепенно отступать.
Orenday.ru 02:08
ЖКХ
Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться
Уровень Амура у Комсомольска продолжает снижаться вторые сутки подряд, к утру субботу он составил 821 сантиметр, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post вчера в 06:13