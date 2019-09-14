Политика
Российская газетаРоберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Дни24 вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с автобусом
Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области.
ТАСС 04:58
Политика
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Происшествия
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде
В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
Известия вчера в 20:46
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Политика
Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Экономика
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Фигурное катание
Медведева заняла второе место на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.
Sportbox.RU вчера в 18:41
Авто
Audi представила семейство автономных электрокаров AI
На международном автосалоне во Франкфурте автопроизводитель представил сразу целое семейство таких машн, объединенных названием AI.
SpeedMe 04:00
Армия и оружие
Необычную пусковую установку С-300 заметили на учениях
Российская газета вчера в 05:17
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Культура
Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку Поленова
РИА Новости 12 сентября в 08:17
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Футбол
«Зенит» дома победил тульский «Арсенал»
Свободная Пресса вчера в 15:06
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 12 сентября в 08:07
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.
Дождь вчера в 05:27
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника
По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости вчера в 15:56
Экономика
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ вчера в 07:02
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40