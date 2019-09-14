Политика

Российская газетаРоссийская газетаРоберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
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