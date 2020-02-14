Кино
Газета.RuРоберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
Исполнитель роли Бэтмена в новом фильме Роберт Паттинсон предстал в образе супергероя. В тестовом ролике, помимо самого актера в маске, наконец-то показали костюм Темного рыцаря и его детали, вроде символа летучей мыши на груди. Поклонники франшизы остались недовольны.
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Футбол
«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Здоровье
Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом
Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ
Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России
Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
Футбол
«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
Политика
Песков: Решения по поправкам к Конституции еще предстоит проработать
Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию не принимались конкретные решения по тем или иным предложениям.
Политика
Песков назвал враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским
В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.
Политика
Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской.
Происшествия
Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили
Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Происшествия
В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке
Политика
Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США
Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Игры
DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode
IGN опубликовало новый геймплейный ролик DOOM Eternal, в котором показали почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Экономика
Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка
Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
Происшествия
В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
Происшествия
Один из пострадавших при коротком замыкании на заводе на Урале умер
Один из трех пострадавших при коротком замыкании на трансформаторе на заводе АО "Русский хром" в Первоуральске (Свердловская область) умер в больнице.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Здоровье
Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ
Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России ниже эпидемического порога, считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Армия и оружие
Новые российские средства ПВО разместят на военной базе в Киргизии
Российские средства противовоздушной обороны разместят на военной базе в Киргизии.
Игры
«МегаФон» и Tele2 запустили собственные стриминговые сервисы
Компания «Мегафон» договорилась с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Происшествия
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести
Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Культура
Стивен Кинг продал права на экранизацию рассказа российской школьнице
Здоровье
В Вяземском районе откроют новое пожарное депо
На открытие нового пожарного депо для ПЧ № 82 в Вяземском районе выделили из областного бюджета более 10 миллионов рублей.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.