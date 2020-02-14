Кино

Газета.RuГазета.RuРоберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

Исполнитель роли Бэтмена в новом фильме Роберт Паттинсон предстал в образе супергероя. В тестовом ролике, помимо самого актера в маске, наконец-то показали костюм Темного рыцаря и его детали, вроде символа летучей мыши на груди. Поклонники франшизы остались недовольны.
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В Сети появились первые кадры с Бэтменом в новом костюме

РИА Новости05:01

Мэтт Ривз показал видео с Паттинсоном в костюме Бэтмена

News.ru01:19

Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

Газета.Ru04:03

Роберт Паттинсон впервые предстал перед камерой в образе Бэтмена

Комсомольская правда01:24

В Сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена

Известия05:00

Паттинсон впервые появился в костюме Бэтмена

РЕН ТВ00:08

Роберт Паттинсон предстал в образе Бэтмена. Устрашающее видео

Телеканал 360°вчера в 21:11
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Футбол

«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:32
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости 02:58
Здоровье

Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом

Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
РЕН ТВ вчера в 00:14
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ

Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».
Актуальные Новости 01:35
Политика

В Турции усилили меры безопасности посольства России

Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
Rambler News Service 03:04
Футбол

«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира

Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
КМВ Новости 03:50
Политика

Песков: Решения по поправкам к Конституции еще предстоит проработать

Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию не принимались конкретные решения по тем или иным предложениям.
РЕН ТВ 05:00
Политика

Песков назвал враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским

В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.
Аргументы и Факты 05:33
Политика

Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской.
Известия 05:37
Происшествия

Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили

Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.
Известия 04:09
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке

RT на русском вчера в 22:49
Политика

Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Вести.Ru вчера в 00:45
Игры

DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode

IGN опубликовало новый геймплейный ролик DOOM Eternal, в котором показали почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode.
Игромания.ру вчера в 02:52
Происшествия

В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу

"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
РИА Новости 05:25
Экономика

Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
РБК вчера в 05:48
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
РИА Новости 05:00
Происшествия

Один из пострадавших при коротком замыкании на заводе на Урале умер

Один из трех пострадавших при коротком замыкании на трансформаторе на заводе АО "Русский хром" в Первоуральске (Свердловская область) умер в больнице.
ТАСС вчера в 23:42
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс вчера в 01:17
Здоровье

Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ

Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России ниже эпидемического порога, считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Интерфакс 05:48
Армия и оружие

Новые российские средства ПВО разместят на военной базе в Киргизии

Российские средства противовоздушной обороны разместят на военной базе в Киргизии.
Телеканал 360° 11 февраля в 06:53
Игры

«МегаФон» и Tele2 запустили собственные стриминговые сервисы

Компания «Мегафон» договорилась с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
Sostav.ru 01:20
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Российская газета 03:41
Культура

Стивен Кинг продал права на экранизацию рассказа российской школьнице

Нижегородская Правда 03:27
Здоровье

В Вяземском районе откроют новое пожарное депо

На открытие нового пожарного депо для ПЧ № 82 в Вяземском районе выделили из областного бюджета более 10 миллионов рублей.
SmolDaily 05:07
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

Коммерсантъ вчера в 18:29
Армия и оружие

В России завершились испытания перспективной торпеды

РБК 02:21
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Газета.Ru вчера в 11:51
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Английский актёр театра, кино и телевидения, фотомодель и музыкант. Мировую известность ему принесла роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».
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