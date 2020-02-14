Исполнитель роли Бэтмена в новом фильме Роберт Паттинсон предстал в образе супергероя. В тестовом ролике, помимо самого актера в маске, наконец-то показали костюм Темного рыцаря и его детали, вроде символа летучей мыши на груди. Поклонники франшизы остались недовольны.

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Политика В Турции усилили меры безопасности посольства России Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.

Политика Песков: Решения по поправкам к Конституции еще предстоит проработать Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию не принимались конкретные решения по тем или иным предложениям.

Политика Песков назвал враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.

Политика Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской.

Происшествия Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.

Политика Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.

Происшествия В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу "Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

Экономика Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.

Происшествия В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.