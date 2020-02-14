Кино

Газета.RuГазета.RuРоберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

Исполнитель роли Бэтмена в новом фильме Роберт Паттинсон предстал в образе супергероя. В тестовом ролике, помимо самого актера в маске, наконец-то показали костюм Темного рыцаря и его детали, вроде символа летучей мыши на груди. Поклонники франшизы остались недовольны.
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В Сети появились первые кадры с Бэтменом в новом костюме

РИА Новости05:01

В Сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена

Известия05:00

Роберт Паттинсон предстал в образе Бэтмена. Устрашающее видео

Телеканал 360°вчера в 21:11

Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

Газета.Ru04:03

Роберт Паттинсон впервые предстал перед камерой в образе Бэтмена

Комсомольская правда01:24

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

Российская газета03:35

Появился ролик с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

Игромания.рувчера в 19:25
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Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
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Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
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Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
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Экс-губернатор Калужской области Артамонов сообщил о переходе в Совфед

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Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии

Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
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Google слила информацию об Android 11

В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
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Россиянин Роман Репилов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Репилов показал время 34,901 секунды.
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"По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.
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Путин назвал число предложений по поправкам в Конституцию вызовом

Президент Владимир Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию. По его словам, число предложений является серьёзным вызовом.
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Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
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Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
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