Исполнитель роли Бэтмена в новом фильме Роберт Паттинсон предстал в образе супергероя. В тестовом ролике, помимо самого актера в маске, наконец-то показали костюм Темного рыцаря и его детали, вроде символа летучей мыши на груди. Поклонники франшизы остались недовольны.

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