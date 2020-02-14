Кино
Газета.RuРоберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
Исполнитель роли Бэтмена в новом фильме Роберт Паттинсон предстал в образе супергероя. В тестовом ролике, помимо самого актера в маске, наконец-то показали костюм Темного рыцаря и его детали, вроде символа летучей мыши на груди. Поклонники франшизы остались недовольны.
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Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления Турции о гибели сирийских военных в Идлибе
По словам представителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии, Министерство обороны Турции продолжает распространять заявления о якобы «потерях» сирийской армии, понесенных в результате ударов подразделений турецких войск по позициям САА в Идлибской зоне деэскалации.
Футбол
В Москве простились с Валерием Рейнгольдом
Происшествия
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры
Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Политика
Старая тема на новый лад: что предлагают обсудить в Мюнхене
В Мюнхене 14 февраля открывается трехдневная конференция по безопасности, которая соберет под одной крышей несколько сот мировых лидеров, министров и бизнесменов.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей
Писательница Лена Ленина, известная публике не только своими достижениями в области литературы, но и эпатажными нарядами и необычными прическами, накануне вышла замуж.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием
13 февраля свой день рождения отмечает Стефания Маликова. Дочери Дмитрия и Елены Маликовых исполнилось 20 лет.
Общество
В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Космос
Соленая вода может периодически появляться на поверхности Марса
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Общество
В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ
Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
Происшествия
При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека
При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса, представившись Гретой Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили кандидату в президенты США Берни Сандерсу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте Тунберг, передает РИА "Новости".
Политика
Экс-губернатор Калужской области Артамонов сообщил о переходе в Совфед
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления нового врио главы региона рассказал о своем переходе в Совет Федерации.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
Гаджеты
Google слила информацию об Android 11
В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
Спорт
Репилов завоевал золото в спринте на чемпионате мира по санному спорту
Россиянин Роман Репилов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Репилов показал время 34,901 секунды.
Здоровье
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
"По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Общество
Коронавирус продолжает хозяйничать на лайнере Diamond Princess
Японский круизный лайнер Diamond Princess продолжает оставаться на осадном положении из-за коронавируса.
Политика
Путин назвал число предложений по поправкам в Конституцию вызовом
Президент Владимир Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию. По его словам, число предложений является серьёзным вызовом.
Общество
Путин подписал указы о помиловании троих россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Культура
Дарья Клюкина выпустила дебютный клип «Не так, как у всех»
14 февраля победительница 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина выпустила свой дебютный клип.