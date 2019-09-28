Российский пилот «Формулы-3» Роберт Шварцман, представляющий команду Prema Racing, завоевал титул чемпиона гоночной серии Гран-при в Сочи. В субботних гонках Шварцман занял второе место и значительно оторвался на трассе от ближайших преследователей.

Роберт Шварцман на этапе в Сочи стал чемпионом серии «Формулы-3»

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