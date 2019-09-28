Автоспорт

МК-СпортМК-СпортРоберт Шварцман на этапе в Сочи стал чемпионом серии «Формулы-3»

Российский пилот «Формулы-3» Роберт Шварцман, представляющий команду Prema Racing, завоевал титул чемпиона гоночной серии Гран-при в Сочи. В субботних гонках Шварцман занял второе место и значительно оторвался на трассе от ближайших преследователей.
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Чемпионский разогрев. Шварцман взял титул в «Формуле-3» в преддверии гонки Гран-при России

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Sport24.ru04:15
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
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Роберт Михайлович Шварцман
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Российский автогонщик, с 2014 по 2015 год выступал в Формуле 4. На его счету 3 победы, 17 подиумов и 5 поул-позиций. В 2016 году перешёл в серию Formula Renault 2.0. Входит в программу поддержки SMP Racing. В 2017 году выступает в Еврокубке Формулы Renault 2.0 за команду R-ace GP.
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