Автоспорт
МК-СпортРоберт Шварцман на этапе в Сочи стал чемпионом серии «Формулы-3»
Российский пилот «Формулы-3» Роберт Шварцман, представляющий команду Prema Racing, завоевал титул чемпиона гоночной серии Гран-при в Сочи. В субботних гонках Шварцман занял второе место и значительно оторвался на трассе от ближайших преследователей.
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Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
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Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Обнаружен первый сломанный Samsung Galaxy Fold после апгрейда
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Взорвавшееся в Южной Корее судно с россиянами попало на видео
В сети появилось видео с грузовым судном Stolt Groenland в Южной Корее, перевозившим нефтепродукты.
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«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
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«Ростов» объявил о переходе Павла Мамаева
"Ростов" заключил контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который отбывал наказание в колонии за две драки в октябре прошлого года, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 11:27
Автоспорт
Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
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Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
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О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
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Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
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Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома
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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
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Медведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства
Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства".
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ФК «Ростов» разгромил московское «Динамо» 3:0
ФК «Ростов» обыграл московский «Динамо» 3:0. С 23 очками «желто-синие» теперь занимают второе место в таблице, однако у отстающего на один балл ЦСКА есть матч в запасе.
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Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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