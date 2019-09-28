Автоспорт
РИА НовостиРоберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»
Российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман завоевал титул чемпиона гоночной серии "Формула-3" в текущем сезоне. Шварцман занял второе место в первой гонке заключительного этапа чемпионата, который проходит в Сочи, и оторвался на недосягаемое расстояние от конкурентов.
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Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru 26 сентября в 01:23
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили 26 сентября в 05:54
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке
Радостную новость сообщила сестра невесты, принцесса Евгения, а также Букингемский дворец.
Salt Mag 26 сентября в 08:05
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Футбол
На матче «Урала» с грандом российского футбола ждут 20 тысяч зрителей
На матче «Урала» с грандом российского футбола ждут 20 тысяч зрителей Важная для екатеринбуржцев игра пройдет 29 сентября.
Екатеринбург-ТВ вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе живой Заворотнюк
О здоровье актрисы молятся ее друзья и близкие. А на днях жизнерадостную Заворотнюк вспомнила и Анастасия Волочкова.
Телепрограмма вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Киберспорт
Тестирование PUBG Lite начнется в России 10 октября
Бета-тест PUBG Lite стартовал 24 января в Таиланде, а позже тестирование началось в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Бразилии и Турции.
Cyber.sports.ru 26 сентября в 15:39
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:12
Религия
На Никиту режь гусей. Что нужно обязательно сделать 28 сентября
Считалось, что именно в этот день улетают на юг дикие гуси, а вот домашних гусей нужно было забивать именно 28 сентября и везти их на продажу.
Алтайская правда вчера в 19:00
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун уверен, что Запад завидует главе РФ
Политика Сегодня 04:19
Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Здоровье
Володин предложил снизить цены на парковку в новом аэропорту Саратова
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью "ГТРК-Саратов" сообщил, что стоимость парковки в новом аэропорту "Гагарин" завышена.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:29
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Армия и оружие
Самолет ВКС РФ пролетел над пусковыми установками ядерных сил США
Московский Комсомолец 04:32
Автоспорт
«Торо Россо» может сменить название
Спорт-Экспресс 04:29
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel.
РЕН ТВ 04:13
Политика
В бундестаге выступили против антироссийских санкций
Депутаты немецкого бундестага призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).
Lenta.ru 03:50
Общество
В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Профиль 26 сентября в 13:55
Происшествия
В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека
Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 03:13
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк
Ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
News.ru вчера в 13:13
Футбол
«Милан» может снова сменить владельца
«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.
Чемпионат 04:02
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных устройств
Android 10 (Go Edition) разработана специально для смартфонов, объём оперативной памяти которых не превышает 1,5 ГБ.
Live24 26 сентября в 00:25
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Политика
В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 13:32