Автоспорт
Autosport.com.ruРоберт Шварцман стал чемпионом Международной Формулы 3
Роберт Шварцман: Сезон в Формуле 3 превзошёл мои ожидания Но и второго места Роберту было достаточно для того, чтобы закрыть вопрос с чемпионским титулом. Таким образом, он стал вторым российский гонщиком после Даниила Квята в GP3, ставшим чемпионом в рамках гонок поддержки Формулы 1.
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