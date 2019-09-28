Роберт Шварцман: Сезон в Формуле 3 превзошёл мои ожидания Но и второго места Роберту было достаточно для того, чтобы закрыть вопрос с чемпионским титулом. Таким образом, он стал вторым российский гонщиком после Даниила Квята в GP3, ставшим чемпионом в рамках гонок поддержки Формулы 1.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Происшествия В Забайкалье двух министров заподозрили в налоговом преступлении Министр финансов правительства Забайкальского края Марина Кириллова и бывший глава регионального министерства территориального развития Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов.

Экономика Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Футбол Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.

Армия и оружие В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США Говоря о К-186 «Омск», портал напоминает, что такая АПЛ способна переносить до 24 ракет П-700 «Гранит», а подобное сочетание оружия еще во время холодной войны считалось «кошмаром авианосца».

Политика Депутат отреагировал на слова президента Грузии о диалоге с Россией Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Происшествия В Атлантике пропало судно с украинцами Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".

Происшествия Французского «человека-паука» задержали в Германии В Германии сотрудники полиции задержали французского "человека-паука" Алена Робера после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне.

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Политика Лавров на встрече с Помпео подчеркнул бесполезность санкций Ранее News.ru писал, что Лавров обсудил с Помпео вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.

Здоровье Врач назвал главные отличия гриппа от ОРВИ В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, чем грипп отличается от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Политика WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.

Политика В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.

Футбол Локомотив — Зенит 0:0 (1-й тайм) В субботу, 28 сентября, в Москве пройдет матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и столичным «Локомотивом».

Политика На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского Национальный союз журналистов Украины призвал пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за «некорректные заявления и досадные ситуации».

Космос Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.

Киберспорт Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2 Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.