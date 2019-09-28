Автоспорт
Autosport.com.ruРоберт Шварцман стал чемпионом Международной Формулы 3
Роберт Шварцман: Сезон в Формуле 3 превзошёл мои ожидания Но и второго места Роберту было достаточно для того, чтобы закрыть вопрос с чемпионским титулом. Таким образом, он стал вторым российский гонщиком после Даниила Квята в GP3, ставшим чемпионом в рамках гонок поддержки Формулы 1.
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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
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