Автоспорт

Autosport.com.ruAutosport.com.ruРоберт Шварцман стал чемпионом Международной Формулы 3

Роберт Шварцман: Сезон в Формуле 3 превзошёл мои ожидания Но и второго места Роберту было достаточно для того, чтобы закрыть вопрос с чемпионским титулом. Таким образом, он стал вторым российский гонщиком после Даниила Квята в GP3, ставшим чемпионом в рамках гонок поддержки Формулы 1.
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Российский автогонщик, с 2014 по 2015 год выступал в Формуле 4. На его счету 3 победы, 17 подиумов и 5 поул-позиций. В 2016 году перешёл в серию Formula Renault 2.0. Входит в программу поддержки SMP Racing. В 2017 году выступает в Еврокубке Формулы Renault 2.0 за команду R-ace GP.
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