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КиноПоискКиноПоискМэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена

Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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Нового Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона впервые показали фанатам

Народные новости08:58

В Сети появились первые кадры с Бэтменом в новом костюме

РИА Новости05:01

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

Российская газета03:35

В Сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена

Известия05:00

Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

Газета.Ru04:03

Роберт Паттинсон впервые предстал перед камерой в образе Бэтмена

Комсомольская правда01:24

Роберт Паттинсон предстал в образе Бэтмена. Устрашающее видео

Телеканал 360°вчера в 21:11
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
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В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

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Lenta.ru 16:33
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Коммерсантъ 07:31
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Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

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«Аякс» подтвердил трансфер Зиеша в «Челси»

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Газета.Ru вчера в 13:15
Футбол

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Газета.Ru 16:35
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Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет

Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
News.ru 02:39
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Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
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Культура

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Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

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РИА Новости 15:09
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Общественное телевидение России вчера в 02:21
Политика

Зеленский и Путин провели телефонный разговор

По сообщению пресс-службы офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Военное дело 08:04
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
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Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport вчера в 09:05
Гаджеты

Microsoft разработал эмулятор Windows 10X

Известная корпорация Microsoft выпустила первую версию эмулятора, который создан с целью осуществления тестирования операционной системы Windows 10X.
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Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ 16:07
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РИА Новости 10:55
Политика

Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100

Российская газета 13:14
Происшествия

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Lenta.ru 10:02
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Google случайно слила информацию об Android 11

Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.
Актуальные Новости 09:44
Общество

ВВС США сообщили о взрыве ступени советской ракеты «Циклон-3»

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Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Футбол

Экс-футболист российской сборной Торбинский переехал в США

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России и футболу Дмитрий Торбинский теперь живет в США и занимается тренерской работой.
Телеканал 360° 15:08
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Немецкие медики перечислили продукты, которые помогут обеспечить себя важными минералами.
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Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 14:07
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«Лестер» в меньшинстве сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

Чемпионат 16:58
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В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez

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