Кино
КиноПоискМэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена
Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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Политика
В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Экономика
Alibaba предупредила о воздействии вируса на китайскую экономику
Накануне эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, заявили, что уже по итогам первого квартала экономика США может ощутить на себе последствия китайского вируса, в том числе из-за замедления китайской экономики.
Футбол
«Аякс» подтвердил трансфер Зиеша в «Челси»
Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш перешел в лондонский "Челси", передает Twitter-аккаунт амстердамцев.
Футбол
«Боруссия» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Политика
Зеленский и Путин провели телефонный разговор
По сообщению пресс-службы офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Гаджеты
Microsoft разработал эмулятор Windows 10X
Известная корпорация Microsoft выпустила первую версию эмулятора, который создан с целью осуществления тестирования операционной системы Windows 10X.
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Политика
Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Технологии
Google случайно слила информацию об Android 11
Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Футбол
Экс-футболист российской сборной Торбинский переехал в США
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России и футболу Дмитрий Торбинский теперь живет в США и занимается тренерской работой.
Здоровье
Медики назвали продукты, защищающие от болезни сердца
Немецкие медики перечислили продукты, которые помогут обеспечить себя важными минералами.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Общество
Предустановку приложений ускорят
Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.