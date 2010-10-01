Футбол

Sports.ruSports.ruРоберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
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Роберто Карлос признался, что спал с Роналдо чаще, чем со своей женой

Спорт-Экспрессвчера в 10:21

Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Sports.ruвчера в 11:37

Карлос: я спал с Роналдо чаще, чем с женой

RT на русскомвчера в 11:31

Роберто Карлос: «Я спал с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Sportbox.RUвчера в 16:03

Роберто Карлос признался, что спал с Роналдо чаще, чем с женой

ProstoProSportвчера в 09:52

Роберто Карлос: «Я спал с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Евро-футбол.рувчера в 09:33

Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой

Чемпионатвчера в 09:21
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"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
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Мантуров отверг связь катастрофы в «Шереметьево» с проблемами SSJ-100

Катастрофа Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", который сгорел после жесткой посадки в "Шереметьево", была связана с человеческим фактором, а не с недостатками самолета, заявил "России 24" глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Компанией Samsung Display Co. было принято решение инвестировать 11 миллиардов долларов в разработку и серийное производство нового поколения дисплеев.
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Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
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Происшествия

В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение

В Архангельске бывший следователь регионального УМВД осужден на 18 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере и посягательство на жизнь сотрудников РУФСБ.
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Защита Голунова попросила Генпрокуратуру передать дело в ФСБ

Защита журналиста Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие Главного управления Следственного комитета России (СКР) и с просьбой передать материалы дела в Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин.
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Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна

Квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Японии перенесена с субботы на воскресенье, 13 октября.
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Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

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В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев

Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
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В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
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Зеленский назвал невыгодным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно для Киева.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Авто

LADA Vesta получит автоматическую трансмиссию

АВТОВАЗ запускает производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией японской марки Jatco.
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На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне

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Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

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Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк

В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Александр Головин забил на 84-й минуте с 9 метров. Шотландия потерпела второе подряд поражение со счетом 0:4.
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Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»

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