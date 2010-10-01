Футбол
Sports.ruРоберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Известия вчера в 18:52
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 01:35
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
Вести.Ru вчера в 16:39
Происшествия
25 миллионов рублей суд взыскал с контрактника за сломанную пушку
Минобороны выиграло суд против контрактника, по вине которого при транспортировке перевернулась самоходная артиллерийская установка.
Новые Известия вчера в 05:59
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие
Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа наказать Анкару из-за операции в Сирии.
Lenta.ru вчера в 23:18
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
Общество
Власти Нью-Йорка лишили богатых людей возможности инкогнито приобрести элитную недвижимость
Эксперты считают, что новые правила отпугнут в том числе и богатых иностранцев, которые не хотели, чтобы об их элитной недвижимости в США стало известно на родине.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Здоровье
Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций
Красная весна 08 октября в 15:34
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Спорт
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ
Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Российская газета 09 октября в 00:10
Происшествия
В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Наука
В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик
Ugpressa.ru 08 октября в 17:03
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из проекта поправок, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Общество
Роскачество не нашло качественных пивных напитков
Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело 09 октября в 06:11
Технологии
Россиянам разрешат оформлять банковские карты в мессенджерах
Пилотный проект по выдаче виртуальных банковских карт через мессенджеры планирует запустить МТС-банк, сообщает «Коммерсантъ».
Ferra вчера в 09:59
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39