Футбол

Sports.ruSports.ruРоберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
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Роберто Карлос: «Я спал с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Sportbox.RUвчера в 16:03

Роберто Карлос: «Я спал с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Евро-футбол.рувчера в 09:33

Карлос: я спал с Роналдо чаще, чем с женой

RT на русскомвчера в 11:31

Роберто Карлос признался, что спал с Роналдо чаще, чем со своей женой

Спорт-Экспрессвчера в 10:21

Роберто Карлос признался, что спал с Роналдо чаще, чем с женой

ProstoProSportвчера в 09:52

Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Sports.ruвчера в 11:37

Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой

Чемпионатвчера в 09:21
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Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Известия вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Бузова ответила на критику своей музыки

URA.Ru 00:42
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Кто устроил «черный вторник» в России

11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 01:35
Футбол

Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

Вести.Ru вчера в 16:39
Происшествия

25 миллионов рублей суд взыскал с контрактника за сломанную пушку

Минобороны выиграло суд против контрактника, по вине которого при транспортировке перевернулась самоходная артиллерийская установка.
Новые Известия вчера в 05:59
Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие

Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа наказать Анкару из-за операции в Сирии.
Lenta.ru вчера в 23:18
Кино

Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

78.ru вчера в 06:24
Общество

Власти Нью-Йорка лишили богатых людей возможности инкогнито приобрести элитную недвижимость

Эксперты считают, что новые правила отпугнут в том числе и богатых иностранцев, которые не хотели, чтобы об их элитной недвижимости в США стало известно на родине.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Здоровье

Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций

Красная весна 08 октября в 15:34
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
Происшествия

Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы

По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Спорт

WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ

Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Российская газета 09 октября в 00:10
Происшествия

В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Наука

В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик

Ugpressa.ru 08 октября в 17:03
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из проекта поправок, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Политика

Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело 09 октября в 06:11
Технологии

Россиянам разрешат оформлять банковские карты в мессенджерах

Пилотный проект по выдаче виртуальных банковских карт через мессенджеры планирует запустить МТС-банк, сообщает «Коммерсантъ».
Ferra вчера в 09:59
Происшествия

Пять граждан Белоруссии погибли при ДТП в Калужской области

Газета.Ru 01:34
Футбол

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39
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