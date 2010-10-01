Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос признался, что во времена выступления за мадридский клуб игроки позволяли себе наслаждаться жизнью за пределами футбольного поля. Также Карлос рассказал, что с первых дней сдружился с соотечественником Роналдо.

Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой

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