Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоберто Манчини: «Против Италии Босния и Герцеговина сыграет на 200 процентов»

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет 15 ноября и начнется в 22:45 мск.
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