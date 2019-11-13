Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоберто Манчини: «Против Италии Босния и Герцеговина сыграет на 200 процентов»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет 15 ноября и начнется в 22:45 мск.
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Босния и Герцеговина - Италия ~ прогноз на отборочный матч Евро 2020: «скуадра адзурра» установит свой новый рекорд?

Sport-place13 ноября в 11:29

Босния и Герцеговина - Италия: прогноз и ставка на матч отбора Евро-2020

ODDS.ru13 ноября в 06:17

Босния и Герцеговина — Италия: прогноз Дмитрия Шнякина на отбор Евро-2020

Чемпионатвчера в 10:30

Роберто Манчини: «Против Италии Босния и Герцеговина сыграет на 200 процентов»

Спорт-Экспресс14 ноября в 13:58

Босния и Герцеговина — Италия. Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 14:14

Босния и Герцеговина — Италия: расслабятся ли итальянцы?

Все про Спорт ру14 ноября в 02:18

Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Евро-2020 15 ноября 2019 года

LiveSport.ru14 ноября в 01:45
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Происшествия

В Алтайском крае загорелся автобус с 20 пассажирами

РБК 00:54
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Политика

Климов прокомментировал украинскую резолюцию ООН по Крыму

Как пояснил «Парламентской газете» замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, данный документ не имеет юридической силы и носит пропагандистский характер.
Парламентская газета вчера в 05:20
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика

На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Lenta.ru вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Московский Комсомолец вчера в 08:26
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Правительство Амурской области выделит из резервного фонда 2,5 млн рублей для семей погибшего и пострадавших студентов колледжа в Благовещенске.
Известия 00:15
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru вчера в 06:25
Общество

В России упал спрос на сигареты

Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. Это следует из информации платформ фискальных данных, сообщает 16 ноября RT.
Известия 00:00
Здоровье

Веганов предупредили о повышенном риске развития инсульта

Британские научные сотрудники по итогам 18-летнего исследования выяснили, что среди вегетарианцев в три раза чаще фиксируются случаи инсульта, чем у мясоедов.
Слово и Дело вчера в 04:21
Хоккей

Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену

RT на русском 00:40
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

Госкорпорация "Росатом" обнародовала приказ, ранее носивший высшую степень секретности и касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей нынешних "Калибров".
РИА Новости вчера в 19:48
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Екатерина Климова взволновала фанатов снимками с заплаканными глазами

Звезда театра и кино Екатерина Климова вызвала беспокойство поклонников фотографиями в Instagram.
Пятый канал вчера в 09:40
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru вчера в 01:01
Баскетбол

ЦСКА одержал уверенную победу над «Фенербахче»

LiveResult.Ru вчера в 19:45
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК вчера в 10:23
Экономика

Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Lenta.ru 00:58
Происшествия

Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП в Татарстане

Жертвами ДТП стали четыре человека, еще трое пострадали.
РЕН ТВ 01:06
Хоккей

Россиянин Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов стал обладателем перстня члена Зала хоккейной славы.
Вести.Ru 00:58
Армия и оружие

ВВС ВСУ получили очередной «модернизированный» истребитель МиГ-29

Военное обозрение вчера в 05:43
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ вчера в 22:22
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве

В Крыму обнаружено тело пятилетней девочки, о пропаже которой ранее сообщил её отчим.
RT на русском вчера в 06:42
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском 14 ноября в 22:40
Происшествия

В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика

Здание птицефабрики загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Нижнем Тагиле Свердловской области, около 20 работников предприятия эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:50
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
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Босния и Герцеговина
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Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население - 3 511 372 человека.
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