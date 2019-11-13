Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет 15 ноября и начнется в 22:45 мск.

Роберто Манчини: «Против Италии Босния и Герцеговина сыграет на 200 процентов»

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