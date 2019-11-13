Футбол
Спорт-ЭкспрессРоберто Манчини: «Против Италии Босния и Герцеговина сыграет на 200 процентов»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет 15 ноября и начнется в 22:45 мск.
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Роберто Манчини: «Против Италии Босния и Герцеговина сыграет на 200 процентов»
Спорт-Экспресс14 ноября в 13:58
Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Евро-2020 15 ноября 2019 года
LiveSport.ru14 ноября в 01:45
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