Футбол
Спорт-ЭкспрессРоберто Розетти: «ВАР вмешивается только в случае явной ошибки»
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти пояснил, зачем нужен ВАР с точки зрения УЕФА. Напомним, что сегодня в Москве проходит семинар РФС «Основные принципы современного использования системы видеопомощи арбитрам ВАР».
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Армия и оружие
Действия русских шокировали нежных европейцев
Отмечается, что массовых атак на датчан не было, но «личный сотовый одного из солдат был взломан и «начал совершать самостоятельные действия», а два других подверглись попыткам фишинга».
Брянские новости 10:03
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс 08:04
Фигурное катание
Загитова отправилась во Францию на этап Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова вылетела на этап Гран-при во Францию.
Матч ТВ 30 октября в 04:02
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда вчера в 00:35
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11
В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль 30 октября в 01:20
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском вчера в 16:25
Политика
Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей
Президент РФ Владимир Путин допустил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Право.ру вчера в 08:21
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра
Выступая на шоу Red Table Talk, Румер и Талула Уиллис, стараясь не смотреть на Мур, признались, что в то время их жизнь превратилась в настоящий ад.
Телепрограмма вчера в 23:00
Общество
В Латвии Григория Лепса объявили персоной нон грата
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 09:58
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец 05:07
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU вчера в 06:36
Музыка
Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении
Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps: / / t.co / 2YL9zhCflN pic.twitter.com / X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@ MCRofficial) October 31, 2019 Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году, а в мае 2013 музыканты объявили о распаде коллектива.
Аргументы и Факты 03:45
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Общество
В России вступили в силу новые ГОСТы на хлеб
С первого ноября 2019-го года в Российской Федерации вступили в силу новые государственные стандарты на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки.
Planet Today 02:53
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
РБК 09:42
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Ugpressa.ru 04:24
Общество
«Лента» сообщила о возможном закрытии части магазинов
«Лента» рассматривает возможность закрытия нерентабельных гипер- и супермаркетов в Петербурге и в других регионах.
РБК Санкт-Петербург 08:22
Происшествия
Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
Европейско-Азиатские новости 05:37
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI вчера в 04:38