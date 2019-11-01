Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоберто Розетти: «ВАР вмешивается только в случае явной ошибки»

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти пояснил, зачем нужен ВАР с точки зрения УЕФА. Напомним, что сегодня в Москве проходит семинар РФС «Основные принципы современного использования системы видеопомощи арбитрам ВАР».
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