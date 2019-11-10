Единоборства

MetaratingsMetaratingsРобертс нокаутировал Имадаева на UFC Fight Night 163

В Москве на турнире UFC Fight Night 163 состоялся бой между россиянином Зелимом Имадаевым и англичанином Дэнни Робертсом.
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