В Москве на турнире UFC Fight Night 163 состоялся бой между россиянином Зелимом Имадаевым и англичанином Дэнни Робертсом.

Кино Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Спорт WADA обеспокоено принятием «акта Родченкова» Генеральный директор Всемирного антидонигового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что большинство членов совета учредителей организации обеспокоены скорым принятием "акта Родченкова", потому что он предполагает применение санкций к лицам, которые находятся вне юрисдикции США.

Футбол Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон» «Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Космос NASA презентовало первый электрический самолет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.

Общество Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.