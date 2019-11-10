Единоборства
MetaratingsРобертс нокаутировал Имадаева на UFC Fight Night 163
В Москве на турнире UFC Fight Night 163 состоялся бой между россиянином Зелимом Имадаевым и англичанином Дэнни Робертсом.
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Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Политика
Две трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус.
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
Киберспорт
На фестивале X019 Microsoft представит 12 игр своих студий
В ходе трансляции представят двенадцать игр внутренних студий Xbox Game, включая новые проекты и игры для РС.
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Политика
Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ
Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС
Бундестаг не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза в Германии.
Политика
В Боливии к протестующим присоединились некоторые сотрудники полиции
В Боливии к протестующим присоединились некоторые сотрудники полиции.
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Транспорт
Более трех тысяч билетов продано на поезда в Крым
Более трех тысяч билетов продано на поезда, которые отправятся в Крым из Москвы и Петербурга.
Спорт
WADA обеспокоено принятием «акта Родченкова»
Генеральный директор Всемирного антидонигового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что большинство членов совета учредителей организации обеспокоены скорым принятием "акта Родченкова", потому что он предполагает применение санкций к лицам, которые находятся вне юрисдикции США.
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
Армия и оружие
Госдеп не получал указаний от Трампа о нефтяных месторождениях в Сирии
Госдепартамент не получал указаний от президента США Дональда Трампа относительно нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Авто
Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка
Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
Футбол
Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»
«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Космос
NASA презентовало первый электрический самолет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков
Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
Экономика
Глава офиса Зеленского озвучил план Киева по внешним кредитам
Пока же, подчеркнул чиновник, Украина тратит до 40% от госбюджета на обслуживание по внешним кредитам, но рост доверия к стране среди международных финансовых партнеров будет способствовать привлечению иностранных средств под меньший процент.