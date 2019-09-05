Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон выразил мнение, что для развития футбола Россия сделала больше, нежели его родина.

Робертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия

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