Футбол

ЧемпионатЧемпионатРобертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон выразил мнение, что для развития футбола Россия сделала больше, нежели его родина.
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Робертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия

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