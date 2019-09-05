Футбол
ЧемпионатРобертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия
Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон выразил мнение, что для развития футбола Россия сделала больше, нежели его родина.
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Экономика
Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России
Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
URA.Ru 19:04
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Экономика
В ЦБ назвали утечки данных из банков «каплей в море»
Обзвон идет коврово, там абсолютно неважно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток на счете у человека.
ТАСС 10:30
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупредил Буша перед терактами 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Наука
Как добыть воду даже из воздуха пустыни: быстро и дешево
Популярная механика 11:39
Политика
Нижегородская область продолжит развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока
В свою очередь Глеб Никитин заявил о продолжении сотрудничества Нижегородской области с регионами Дальнего Востока, добавив, что уже заключены соглашения с 5 из 11 субъектов ДФО (Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область).
ФедералПресс вчера в 11:30
Экономика
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
Коммерсантъ 13:32
Политика
Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.
RT на русском 17:12
Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Авто
Кроссовер Alfa Romeo Tonale готовится к выходу в серию
В настоящий момент гибрид готовится к выпуску в серию. Tonale стал первым гибридным автомобилем от Alfa Romeo.
Car.ru 15:27
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Наука
Скорость передачи информации оказалась универсальной для многих языков
Авторы выяснили, что независимо от того, насколько быстро или медленно говорят люди на разных языках, они передают информацию примерно с одинаковой скоростью: 39 бит в секунду.
Вести.Наука 08:07
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Наука
У левшей нашли отличия в геноме и структуре мозга
LentaChel.ru 11:50
Экономика
Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости 18:24
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
РИА Новости 05:53
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета 14:47
Космос
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться осенью
Первый в истории выход в открытый космос двух женщин планировался с борта МКС в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра.
РИА Новости 05:09
Политика
Путин проверит, как строится космодром Восточный
TatCenter 10:57
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США увеличение объема помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США в сфере безопасности будут увеличиваться.
РБК 15:33