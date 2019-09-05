Футбол

ЧемпионатЧемпионатРобертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон выразил мнение, что для развития футбола Россия сделала больше, нежели его родина.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Главная опасность для сборной России — тренер шотландцев. Ему доверял Моуринью, и он созрел для больших побед

Матч ТВ16:05

Эндрю Робертсон: «В матче с Россией мы покажем то, из чего сделаны»

Спорт-Экспресс12:35

Робертсон: Россия сделала намного больше для развития футбола, чем мы

РИА Новости12:31

Робертсон отметил вклад России в развитие футбола

Sport.ru13:14

Сборная Шотландии. Бесконечная боль

Sportbox.RU11:33

Робертсон: «Шотландия — аутсайдер в матче с Россией. Это правда жизни»

Sport24.ru11:33

Робертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия

Чемпионат11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Газета.Ru 04:34
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Происшествия

Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального

Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
Ведомости 15:46
Космос

Любитель астрономии рассмотрел на Луне советский корабль

Любитель астрономии с Аляски, США, Стефен Петерсон, сфотографировал на молодом серпе Луны странную яркую точку.
Комсомольская правда вчера в 13:50
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке вторжения

Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.
Известия 16:03
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии

Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Кино

Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»

Культуромания 04:57
Происшествия

МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве

По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»
РБК 14:33
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Хоккей

«Если я окажусь с Панариным в двухместном номере, то уже знаю, что буду делать». Интервью Александра Овечкина

Матч ТВ 08:00
Гаджеты

Continental создал интегрированную платформу для кокпита

Концерн Continental представит на международном автосалоне во Франкфурте свою новую разработку – интегрированную внутреннюю платформу (IIP) для автомобильного "кокпита" будущего.
Движок 07:39
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в эфире радиостанции «Новое время» в Киеве ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
BFM.ru 13:11
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

REGNUM 06:35
Политика

Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США

Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится»

Умер Юрий Петерсон - первый исполнитель известнейшей в СССР песни "Снег кружится", об этом Накануне.RU по телефону сообщили в окружении певца.
Накануне.Ru 15:25
Политика

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском вчера в 10:36
Теннис

Надаль вышел в полуфинал US Open

В полуфинале испанец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. Надаль является трехкратным чемпионом US Open.
Sportbox.RU 00:39
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
Футбол

Сын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол

Вести.Ru 04:30
Политика

Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.
RT на русском 15:32
Здоровье

Врач назвала три продукта, которые вызывают неприятный запах тела

Продукты расщепления белка, смешиваясь с бактериями, провоцируют особенный, не всегда приятный запах.
Medical Note 07:16
Технологии

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Культура

В Берлине открылась выставка живописи Сергея Андрияки и его учеников

Всего в Берлин привезли около 300 работ.
ТАСС 14:41
Политика

В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве

Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".
Pravda.Ru 13:04
Политика

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

«Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу», – передает ТАСС слова Роухани.
Взгляд.ру вчера в 14:51
Политика

О чём Путин и другие лидеры говорили на пленарном заседании ВЭФ

Во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступили президент России Владимир Путин и лидеры Индии, Японии, Малайзии и Монголии.
RT на русском 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное