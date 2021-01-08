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РБК
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Robinhood задумал необычное IPO. Продаст часть акций через приложение

Финтех Robinhood может продать часть собственных акций, предназначенных для IPO, напрямую пользователям приложения.В источнике
РБК
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Компания

Bloomberg узнало о планах Robinhood продать часть акций для IPO через приложение

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От Robinhood до Fix Price: 5 самых ожидаемых IPO 2021 года

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Finam.Ru

Рынок IPO - как заработать частному инвестору

Finam.Ru6 января в 06:35
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