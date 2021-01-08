РБКRobinhood задумал необычное IPO. Продаст часть акций через приложениеФинтех Robinhood может продать часть собственных акций, предназначенных для IPO, напрямую пользователям приложения.В источникеРБКПодробнее о событииBloomberg узнало о планах Robinhood продать часть акций для IPO через приложениеКомпания08:13От Robinhood до Fix Price: 5 самых ожидаемых IPO 2021 годаРБК03:11Рынок IPO - как заработать частному инвесторуFinam.Ru6 января в 06:35Показать все источникиОценить1КомментироватьПоделиться