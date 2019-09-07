Космос
РИА НовостиРобот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос". Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.
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Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Сын ведущего КВН Александр Масляков-младший получил контроль над телевизионным творческим объединением «АМиК», которому принадлежит КВН.
Коммерсантъ 05:58
Происшествия
Владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц
Согласно информации на портале, ЛИИ заказал поставку биоакустических установок с блоком управления, отпугивателя птиц «Зеркальные шары».
Коммерсантъ 14:25
Теннис
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open
РИА Новости 18:59
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Здоровье
Прокуратура нашла в петербургской клинике просроченные лекарства
В кабинетах выявлено хранение лекарств с истекшим сроком годности, также клиника не соблюдала условия хранения лекарственных препаратов.
АБН 09:10
Политика
Демократы заинтересовались планами Трампа провести G7 на его курорте во Флориде
Глава Белого дома якобы хочет провести следующий саммит «Большой семерки» на собственном курорте во Флориде – Trump National Doral Miami Golf Resort.
SM News 15:24
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта
Gazeta.SPb 17:36
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru 17:31
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Политика
США введут дополнительные ограничения денежных переводов на Кубу
Минфин США ужесточит ограничения на денежные переводы на Кубу с 9 октября, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 18:45
Армия и оружие
В США похвастались возможностями AH-64 Apache уничтожать российские танки - 16 за один вылет
В США рассказали, сколько российских танков может уничтожить один американский «Apache».
Avia.pro 17:18
Гаджеты
Huawei представит чипсет Kirin 990 на IFA 2019
В течение долгого времени ходили слухи о том, что чипсет Kirin 990 прибыл на IFA-2019, а теперь рекламный щит Huawei на Messe Hall в Берлине подтвердил это.
ГЛАС.RU вчера в 04:00
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Происшествия
На главу ЦИК Эллу Памфилову накануне выборов совершено нападение
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что накануне выборов в Московскую городскую Думу на дом Эллы Памфиловой, занимающей пост Главы Центральной избирательной комиссии, было совершено разбойное нападение.
Наша версия 07:02
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 04 сентября в 15:17
Экономика
Набиуллина рассказала о блокировке счетов по антиотмывочному закону
Проблема с блокировкой банками счетов клиентов в рамках антиотмывочного закона еще не решена, ЦБ не исключает дополнительных мер, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
РИА Новости 09:12
Музыка
В Сети начался флешмоб песни Боярского «Хорошего Питера»
Культуромания 13:24
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:08
Происшествия
На Кубани пять девятиклассниц отравились в школе таблетками
Российская газета 15:55
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Общество
Опрос показал отношение жителей регионов России к ЕГЭ
В онлайн-опросе приняли участие порядка 85 тысяч человек из 85 регионов РФ.
URA.Ru 20:28
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.
Kinonews.ru 13:50
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56