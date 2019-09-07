Космос

РИА НовостиРИА НовостиРобот «Федор» вернулся на Землю

Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос". Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Робот «Федор» вернулся на Землю

РИА Новости17:41

Робот «Федор» успешно вернулся на Землю

Комсомольская правда18:00

«Союз МС-14» с роботом «Федором» совершил посадку в Казахстане

ТАСС17:39

Робот «Фёдор» успешно вернулся с МКС на землю

Life.ru18:00

Робот-космонавт Федор благополучно вернулся на Землю

Вести.Ru18:39

Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR совершил посадку в Казахстане

RT на русском17:49

Робот Федор вернулся на Землю

Телеканал 360°18:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:39, Вашингтон
Политика

Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков

Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Общество

Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

Сын ведущего КВН Александр Масляков-младший получил контроль над телевизионным творческим объединением «АМиК», которому принадлежит КВН.
Коммерсантъ 05:58
Происшествия

Владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц

Согласно информации на портале, ЛИИ заказал поставку биоакустических установок с блоком управления, отпугивателя птиц «Зеркальные шары».
Коммерсантъ 14:25
Теннис

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open

РИА Новости 18:59
Экономика

Пенсионеры выбирают риск: структура вкладов физлиц в рухнувших банках

REGNUM 06:01
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Здоровье

Прокуратура нашла в петербургской клинике просроченные лекарства

В кабинетах выявлено хранение лекарств с истекшим сроком годности, также клиника не соблюдала условия хранения лекарственных препаратов.
АБН 09:10
Политика

Демократы заинтересовались планами Трампа провести G7 на его курорте во Флориде

Глава Белого дома якобы хочет провести следующий саммит «Большой семерки» на собственном курорте во Флориде – Trump National Doral Miami Golf Resort.
SM News 15:24
Музыка

Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта

Gazeta.SPb 17:36
Космос

Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем

Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru 17:31
Происшествия

Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео

Lenta.ru 08:11
Происшествия

Porsche насмерть сбил четырёх пешеходов в центре Берлина

REGNUM 15:12
Политика

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Происшествия

Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом

РИА Новости 14:27
Политика

США введут дополнительные ограничения денежных переводов на Кубу

Минфин США ужесточит ограничения на денежные переводы на Кубу с 9 октября, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 18:45
Армия и оружие

В США похвастались возможностями AH-64 Apache уничтожать российские танки - 16 за один вылет

В США рассказали, сколько российских танков может уничтожить один американский «Apache».
Avia.pro 17:18
Гаджеты

Huawei представит чипсет Kirin 990 на IFA 2019

В течение долгого времени ходили слухи о том, что чипсет Kirin 990 прибыл на IFA-2019, а теперь рекламный щит Huawei на Messe Hall в Берлине подтвердил это.
ГЛАС.RU вчера в 04:00
Политика

Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Происшествия

На главу ЦИК Эллу Памфилову накануне выборов совершено нападение

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что накануне выборов в Московскую городскую Думу на дом Эллы Памфиловой, занимающей пост Главы Центральной избирательной комиссии, было совершено разбойное нападение.
Наша версия 07:02
Хоккей

Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»

Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Политика

Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 04 сентября в 15:17
Экономика

Набиуллина рассказала о блокировке счетов по антиотмывочному закону

Проблема с блокировкой банками счетов клиентов в рамках антиотмывочного закона еще не решена, ЦБ не исключает дополнительных мер, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
РИА Новости 09:12
Музыка

В Сети начался флешмоб песни Боярского «Хорошего Питера»

Культуромания 13:24
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:08
Происшествия

На Кубани пять девятиклассниц отравились в школе таблетками

Российская газета 15:55
Футбол

Шотландия — Россия 1:2

Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Общество

Опрос показал отношение жителей регионов России к ЕГЭ

В онлайн-опросе приняли участие порядка 85 тысяч человек из 85 регионов РФ.
URA.Ru 20:28
Кино

Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии

Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.
Kinonews.ru 13:50
Экономика

Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное