Космос
РИА НовостиРобот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
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Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.
РИА Новости 00:07
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Армия и оружие
В Анапе начнут собирать микроспутники для военных
В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 вчера в 11:02
Политика
Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве
Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 01:54
Политика
Путин обсудил с Медведчуком вопрос обмена удерживаемыми лицами
Ранее Виктор Медведчук говорил, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной может состояться в ближайшие дни.
RuNews24.ru 05 сентября в 09:09
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru вчера в 08:37
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Гаджеты
Бренды Emporio Armani и Diesel выпустили новые смарт-часы
3DNews вчера в 07:15
Авто
Названы 3 лучших машины для тюнинга
Эксперты назвали ТОП-3 наиболее оптимальных автомобилей для тюннинга. На первой строчке расположился VW Golf.
Тарантас Ньюс вчера в 13:53
Происшествия
Илья Азар потребовал возбудить дело против задержавших его полицейских
Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейских, оставивших двухлетнюю дочь журналиста одну в квартире после его задержания.
РБК вчера в 11:25
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Известия вчера в 17:25
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Армия и оружие
Пустынный крейсер: БМП-1 превратили в многобашенную крепость в Сирии
Российская газета вчера в 08:45
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:36
Финансы
Центробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
Свободная Пресса вчера в 07:44
Авто
Kia обновила самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Kia объявила старт продаж новой модификации самого бюджетного кроссовера в линейке бренда - KX1.
Новые автомобили вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
Общество
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Кино
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выйдет в широкий прокат в США
Фильм выйдет на экраны 20 января 2020 после того, как будет показан на кинофестивалях в Торонто, Нью-Йорке и Сан-Себастьяне.
REGNUM вчера в 10:50
Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).
ТАСС вчера в 10:58
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Kinonews.ru вчера в 13:50
Единоборства
Как изменился Хабиб Нурмагомедов, фото молодого Хабиба
Чуть более чем через сутки, 7 сентября, в 23:00 мск в Абу-Даби российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выйдет в октагон с претендентом (или как его ещё называют — временным чемпионом) Дастином Порье.
Чемпионат 02:00
Музыка
Ингеборга Дапкунайте и ансамбль древнерусской музыки представят «Эпиграфы» в «Зарядье»
Мировую премьеру представят ансамбль древнерусской музыки Ex Libris и актриса Ингеборга Дапкунайте, сообщил в пятницу ТАСС автор музыки Сергей Ахунов.
ТАСС вчера в 13:48
Футбол
Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО
Павел Мамаев (слева) и Александр Кокорин (справа) Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Алексеевский районный суд Белгородской области сегодня, 6 сентября, на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об УДО осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кокорина Кирилла.
Absolut TV вчера в 07:27