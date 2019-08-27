Космос
РИА НовостиРобот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
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Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Политика
Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался в возрасте 80 лет.
Известия 02:48
Политика
В Иране заявили о возможности обогатить уран выше 20%
Иран может обогатить уран до отметки более чем 20%, но не намерен этого делать, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Reuters.
РБК 04:36
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Гаджеты
Huawei объяснили задержку выхода Mate X
The GEEK вчера в 13:01
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Финансы
Обвал ставок рублевых вкладов замедлится
За первые пять рабочих дней сентября пять крупных банков, входящих в топ-25 по величине портфеля вкладов населения, снизили ставки рублевых депозитов для клиентов розничного сегмента.
Ведомости 04:42
Футбол
Бывший игрок «Анжи» и «Барселоны» ушел из футбола
После каталонцев форвард выступал за миланский «Интер» и в его составе также стал победителем Лиги чемпионов.
Lenta.ru 05:11
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
РБК вчера в 23:01
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей 05 сентября в 06:28
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Политика
Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.
Известия вчера в 10:46
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Экономика
Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes
Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Известия вчера в 18:20
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
Памфилова рассказала о нападении на нее
Экономика сегодня вчера в 10:31
Политика
Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции
Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что для развития отношений между Парижем и Москвой необходимо отказаться от антироссийских санкций.
Газета.Ru 05:13
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Армия и оружие
В ВВО состоялась масштабная проверка подразделений антитеррора
При проведении тренировок для создания максимально реалистичной обстановки, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, шашек белого и оранжевого дыма, сообщает пресс-служба ВВО.
Амур.инфо 04:26
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru вчера в 07:10
Единоборства
Нэйт Диас планирует выступить на UFC 244
Топовый полусредневес Нэйт Диас намекнул на то, что проведёт следующий поединок в рамках карда UFC 244.
Sports.ru 04:30
Шоу-бизнес
Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.
Телепрограмма 03:55