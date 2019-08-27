Космос

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Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
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